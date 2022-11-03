Аню Авдонину ждут в Москве в ноябре

28 октября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Мордовия» мы рассказали историю 17-летней Ани Авдониной из Саранска («Проклятие принцессы», Наталья Волкова). У девочки поясничный сколиоз 3-й степени. Лечение не помогает, искривление позвоночника усиливается, Аня страдает от одышки и боли в спине. Устранить деформацию поможет операция с использованием щадящей технологии VBT. Но ее стоимость для семьи неподъемна. Рады сообщить: вся требуемая сумма (1 186 466 руб.) собрана. Наталья, мама Ани, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 28 октября 25 357 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Мордовия», «Дальневосточная», «Белгород», «Дагестан», а также 153 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 21 ребенку на 29 513 244 руб.