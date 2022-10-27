20,885 триллиона рублей составил чистый финансовый результат (прибыль минус убытки) компаний РФ в январе—августе 2022 года, сообщил вчера Росстат. Это на 18% больше, чем было по итогам восьми месяцев 2021 года (17,649 трлн руб.). Темпы прироста показателя год к году, таким образом, продолжают сокращаться — по итогам семи месяцев увеличение составляло 24%, шести — 32%. Наибольшую сальдированную прибыль Росстат зафиксировал в обработке — 6,352 трлн руб. (на 18% больше, чем годом ранее), в торговле — 4,842 трлн руб. (плюс 31%) и в сфере добычи полезных ископаемых — 4,745 трлн руб. (всего плюс 6%). В последних двух отраслях зафиксирован бурный рост суммы убытков — в 2,3 раза и в 5,5 раза соответственно.