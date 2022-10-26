В камере газовиков все больше экстремистов

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд санкционировал продление до года содержание под стражей гендиректору АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексею Рудневу, его заместителю Александру Савостьянову и еще четырем фигурантам громкого уголовного дела об организации преступного сообщества (ОПС) для получения «откатов» за подключение к газовым сетям. Последних, по версии следствия, получено на сумму более 60 млн руб. Господину Савостьянову следствие предрекло 25-летний срок, определив ему в камеру украинского экстремиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Руднев

Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Краснодар» Алексей Руднев

Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Краснодар»

Басманный райсуд за два дня рассмотрел ходатайства ГСУ СКР по уголовному делу о создании ОПС (ст. 210 УК РФ) и получении восьми коммерческих подкупов (ст. 204 УК РФ), которые потом были переквалифицированы на взятки (ст. 290 УК РФ), в АО «Газпром газораспределение Краснодар». В результате срок содержания под стражей гендиректору АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексею Рудневу, его заместителю Александру Савостьянову, а также Алексею Петрову, Олегу Буткевичу, Станиславу Бариеву и Константину Лютому, возглавлявшим филиалы общества, был продлен до года — 22 ноября. При этом следователь, поддерживая ходатайство, оговорился, что господину Савостьянову грозит до 25 лет строгого режима. Срок, вызвавший вопросы у всех участников разбирательства, в том числе судьи, представитель следствия тут же смягчил до двадцати лет, но господин Савостьянов, по словам его адвокатов, уже перешел в нападение. «Вы почему ко мне подсаживаете неприятный контингент?» — спросил он у представителя ГСУ СКР, но внятного ответа так и не дождался.

По версии самого господина Савостьянова, с помощью определенного давления, которое на него оказывает спецконтингент в камере СИЗО «Лефортово», следствие рассчитывает добиться от предпринимателя сотрудничества. Сначала это был осужденный за торговлю наркотиками, который, как отмечает защита бизнесмена, первым делом попытался уговорить его признать вину и заключить соглашение о досудебном сотрудничестве с Генпрокуратурой. Якобы пытался способствовать этому и адвокат Алексей Ульянов, которого коллеги в итоге лишили статуса.

Затем место в камере занял осужденный на 17 лет террорист из Средней Азии, изводивший подследственного молитвами и различными запретами. Когда после протестов адвокатов террориста убрали, в камере появился и вовсе подозрительный, по данным защиты, тип — некто Зуев, гражданин Украины, осужденный за экстремизм и другие преступления неизвестно каким судом и на непонятный срок. Националистические песни на украинском господин Савостьянов еще вытерпел, но, когда после теракта на Крымском мосту его сосед начал откровенно радоваться, патриотично настроенный газпромовец был готов пустить в ход кулаки. Только после этого сокамерник успокоился.

Защитник господина Савостьянова Роберт Зиновьев и его коллеги уже обжаловали продление ареста ему и остальным фигурантам дела в отношении ОПС, а также методы дознания, которые применяются к обвиняемым.

Следствие между тем продолжает собирать эпизоды предполагаемой преступной деятельности краснодарских газпромовцев, которые категорически отрицают свою вину. По последним данным, им инкриминируется получение «откатов» уже на сумму более 60 млн руб. Защита, в свою очередь, утверждает, что криминальными в ГСУ СКР почему-то считают услуги, оказанные по официально заключенным договорам.

Николай Сергеев