Сегодня исполняется 71 год директору ФСБ РФ Александру Бортникову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бортников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Бортников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов:

— Уважаемый Александр Васильевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Семьдесят первую годовщину своей жизни Вы встречаете на высоком и ответственном посту, на котором в полной мере и с пользой для Отечества реализуются Ваши исключительные человеческие качества, глубокие всесторонние знания, богатейший служебный и управленческий опыт. Ответственно и плодотворно участвуя в решении разноплановых задач особой государственной важности, Вы вносите весомый личный вклад в защиту конституционного строя, суверенитета и независимости нашей страны, обеспечение ее территориальной целостности, борьбу с терроризмом, экстремизмом и шпионажем. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, успехов во всех делах и начинаниях! Крепко жму руку!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»