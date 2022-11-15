Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 71 год директору ФСБ РФ Александру Бортникову

Александр Бортников

Александр Бортников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Александр Бортников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов:

— Уважаемый Александр Васильевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Семьдесят первую годовщину своей жизни Вы встречаете на высоком и ответственном посту, на котором в полной мере и с пользой для Отечества реализуются Ваши исключительные человеческие качества, глубокие всесторонние знания, богатейший служебный и управленческий опыт. Ответственно и плодотворно участвуя в решении разноплановых задач особой государственной важности, Вы вносите весомый личный вклад в защиту конституционного строя, суверенитета и независимости нашей страны, обеспечение ее территориальной целостности, борьбу с терроризмом, экстремизмом и шпионажем. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, успехов во всех делах и начинаниях! Крепко жму руку!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...