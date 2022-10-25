В очистных сооружениях нашлось место для мошенничества

Обвинительным приговором закончился судебный процесс по уголовному делу бывшей главы департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны РФ Марии Солодяжниковой и гендиректора ООО «Торгово-строительная компания "ТСТ"» Сергея Прядко. Хамовнический суд Москвы признал госпожу Солодяжникову виновной в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, она пообещала руководству строительной компании «Креатив» за 35 млн руб. «решить вопрос» с финансовыми претензиями, которые к компании выдвинуло ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» при реконструкции очистных сооружений и спорткомплекса для воинской части. Суд приговорил ее к трем годам колонии общего режима. Господин Прядко, выступивший посредником при передаче денег, получил четыре года колонии строгого режима.

Уголовное дело, фигурантами которого стали бывшая глава департамента Минобороны РФ Мария Солодяжникова и гендиректор компании «ТСТ» Сергей Прядко, было возбуждено 517-м военным следственным отделом (ВСО) СКР 27 октября 2021 года. Как было установлено в ходе расследования, в декабре 2019 года ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» (ГВСУ №4) и столичная строительная компания «Креатив», генеральным директором которой в тот момент был Андрей Пантелеев, до этого отсидевший три с половиной года за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), заключили договор на строительно-монтажные работы по реконструкции биологических очистных сооружений и спортивно-оздоровительного комплекса в одной из воинских частей, дислоцированной в Комсомольске-на-Амуре. Контракт был заключен на сумму 800 млн руб., которые строители получили от заказчика в полном объеме. Однако спустя год после начала работ ФГУП не устроили ни темпы строительства, ни качество реконструированных объектов. На тот момент строители затратили на работы всего 57 млн руб. Разногласия между заказчиком и исполнителем привели к тому, что ФГУП решил в одностороннем порядке расторгнуть контракт и обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании сделки со строителями ничтожной и взыскании с руководства «Креатива» всех выплаченных компании 800 млн руб.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что такой поворот событий гендиректора «Креатива» Андрея Пантелеева не устроил, и он созвонился со своим знакомым — гендиректором ООО «Торгово-строительная компания "ТСТ"» Сергеем Прядко. Тот хотел получить при исполнении контракта субподряд и при этом был знаком с госпожой Солодяжниковой. Господин Пантелеев, по материалам дела, попросил господина Прядко переговорить с Марией Солодяжниковой с тем, чтобы она помогла уладить конфликт с ГВСУ №4.

Госпожа Солодяжникова, по данным следствия, через господина Прядко дала понять господину Пантелееву, что сможет решить этот вопрос за 35 млн руб. с заместителем директора ГВСУ №4 Ларисой Леонтьевой (в марте этого года арестована по делу о хищении 400 млн руб. под видом закупки аппаратов искусственной вентиляции легких для военных госпиталей). Тот согласился, правда, с оговоркой, что деньги он будет передавать частями. При этом строитель написал заявление в правоохранительные органы и был освобожден от уголовного преследования, став по делу свидетелем обвинения, а к расследованию подключилась военная контрразведка. Переговоры между Солодяжниковой и Прядко были взяты под контроль.

27 октября 2021 года в одном из ресторанов на Кутузовском проспекте столицы для обсуждения различных проектов собралась большая компания коммерсантов, среди них были господа Прядко, Пантелеев и Солодяжникова. Здесь господин Пантелеев вручил посреднику Прядко 2 млн руб.— первый транш вознаграждения, чтобы тот передал деньги чиновнице Минобороны. Но женщина неожиданно встала из-за стола и сообщила, что должна отъехать на некоторое время по своим делам, хотя пообещала, что вернется. В этот момент в ресторан ворвались контролировавшие ход встречи оперативники. Они не дали госпоже Солодяжниковой покинуть заведение, а остальных присутствовавших уложили на пол вниз лицом. Впрочем, в 517-й военно-следственный отдел для проведения следственных действий были доставлены только господин Прядко, у которого при обыске были обнаружены 2 млн руб., и Мария Солодяжникова. Сначала задержанные отрицали факт передачи и получения незаконного вознаграждения, однако позже фигуранты изменили свою позицию и стали сотрудничать со следствием. В связи с тем, что подследственные признали вину, домашний арест, избранный госпоже Солодяжниковой Басманным судом Москвы, следствие позже заменило на подписку о невыезде и надлежащем поведении, а господин Прядко был отпущен из СИЗО под домашний арест.

В результате расследования сотрудники 517-го ВСО установили, что в круг обязанностей госпожи Солодяжниковой не входил контроль за строительством объектов военной инфраструктуры, поэтому она не могла решить проблемы обратившегося к ней через посредника строителя. В итоге ей было предъявлено обвинение не в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сергею Прядко инкриминировали ст. 30 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Уголовное дело, утвержденное 231-й военной прокуратурой, Хамовнический суд рассматривал в обычном порядке. В прениях прокурор, считая вину подсудимых доказанной, просил для госпожи Солодяжниковой наказание в виде пяти лет колонии общего режима, а для посредника Прядко — восемь лет колонии строгого режима. Защита подсудимых, упирая на то, что те признали вину и раскаялись, просила суд ограничиться наказанием, не связанным с лишением свободы.

Адвокат господина Прядко Алексей Светиков оставил приговор без комментария, заявив лишь, что будет в обязательном порядке его обжаловать. Защитник госпожи Солодяжниковой для комментариев был недоступен.

Юрий Сенаторов