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Коммерсантъ FM
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За невиновность ректора расписался прокурор

Следственный комитет усомнился в подлинности оправдывающего фигуранта документа

Как стало известно “Ъ”, уголовное преследование Ильшата Гафурова — 61-летнего ректора одного из крупнейших в стране Казанского федерального университета (КФУ), обвиняемого в подстрекательстве к убийству криминального авторитета, может оказаться незаконным и необоснованным. Связано это с тем, что еще двадцать лет назад сотрудник региональной прокуратуры, которого считают выдающимся криминалистом, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении господина Гафурова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Данное постановление никто не отменял, однако по тем же основаниям уже центральный аппарат СКР счел ученого злоумышленником.

В деле Ильшата Гафурова (на фото) не нашлось состава преступления

В деле Ильшата Гафурова (на фото) не нашлось состава преступления

Фото: Предоставлено адвокатом

В деле Ильшата Гафурова (на фото) не нашлось состава преступления

Фото: Предоставлено адвокатом

Басманный райсуд рассмотрел в понедельник ходатайство следователя главного следственного управления СКР об очередном продлении срока ареста Ильшату Гафурову, обвиняемому в подстрекательстве к двум покушениям в 1999 году на криминального авторитета из Елабуги Айдара Исрафилова, одно из которых завершилось его убийством в Москве. В ГСУ СКР считают, что известный в Татарстане ученый должен оставаться под стражей до 21 декабря, так как обвиняется в особо тяжком преступлении, производство по делу до истечения арестного срока закончить не удается, а в случае изменения меры пресечения фигурант, часто выезжавший за границу, может скрыться из страны.

Защита господина Гафурова, руководившего до ареста вузом, в котором обучается 50 тыс. человек и еще 10 тыс. работает, привела целый ряд доводов в пользу изменения ему меры пресечения, в том числе на домашний арест.

Но главный аргумент адвоката Александра Нарышкина был связан с незаконностью самого уголовного преследования господина Гафурова. Защитник, изучив уголовное дело в отношении лидеров и участников преступного сообщества «29-й комплекс», осужденных в том числе за убийство Исрафилова, обнаружил в нем постановление, вынесенное 15 апреля 2002 года, об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении господина Гафурова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Постановление вынес выдающийся в республике следователь-криминалист прокуратуры Азат Зиятдинов, проработавший в органах правопорядка более 40 лет. За это время он раскрыл десятки убийств, в том числе совершенных ОПС «29-й комплекс» и «Тагирьяновские», а также другие особо тяжкие преступления.

Отказное постановление господина Зиятдинова отменено не было, а в ГСУ СКР, несмотря на его преюдиционное значение, начали свое расследование по тем же фактам, которое и привело к аресту господина Гафурова. Более того, когда его защита обратила внимание следствия на неотмененный документ, в ГСУ СКР назначили экспертизу подписи криминалиста, полагая, что она могла быть поддельной. О результатах исследования адвокатам фигуранта не сообщили, но экспертиза со стороны защиты зафиксировала идентичность подписей господина Зиятдинова во всем деле.

Басманный суд не стал вникать в тонкости уголовного преследования ректора КФУ, решив, что следствие само должно во всем этом разобраться. Срок ареста при этом ему был продлен до 21 декабря. Очевидно, основные следственные действия к тому времени будут завершены, и фигуранту предоставят материалы для ознакомления по делу, срок давности по которому, кстати, давно вышел.

При этом следует отметить, что похожая проблема возникла и в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого сейчас судят в Московской области по обвинению в организации серии убийств и покушений. Его защита также обратила внимание на постановление прокурора 2004 года, которым господин Фургал признавался непричастным к организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Отменить данный документ, что и позволило потом довести дело до судебного следствия, удалось лишь благодаря тому, что суд по ходатайству силовиков отменил данное постановление.

Николай Сергеев

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