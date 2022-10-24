Жилые комплексы станут неудобными для жильцов

Подготовленный Минстроем и внесенный в Госдуму проект закона о жилых комплексах вызвал вопросы у комиссии по обеспечению жилищных прав граждан. Там считают, что принятие документа может усложнить жизнь собственников, которым придется отвечать за содержание и ремонт дорог и социальной инфраструктуры внутри комплекса, а также позволить снабжающим компаниям произвольно устанавливать тарифы. С другой стороны, отмечают эксперты, законопроект облегчит работу девелоперов: с них могут снять обязанность утверждать документацию планировки территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с заключением комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан от 18 октября в отношении законопроекта «О жилых комплексах (ЖК), об управлении имуществом общего пользования в жилых комплексах», который в июле внесло правительство. Согласно заключению, в документе есть «ряд существенных недоработок».

Так, в комиссии считают, что принятие законопроекта в текущей версии, дублирующей в большей степени нормы Гражданского и Жилищного кодексов, может привести к проблемам в правоприменительной практике, так как в проекте «не определен отдельно специфический предмет регулирования». В документе предлагается считать жилым комплексом совокупность любых земельных участков. При этом, говорится в заключении комиссии, неясно, распространяются ли на местные власти обязанности по обеспечению жителей комплексов коммунальной, социальной и дорожно-транспортной инфраструктурой.

Как полагает член комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Алексей Куринный, речь может идти о том, что владельцы недвижимости в ЖК должны взять полностью на себя заботу об имуществе, включая дороги и другую инфраструктуру. В то же время в проекте не урегулирован вопрос, как дорога между домами станет общим имуществом владельцев при отсутствии механизма ее передачи, добавляет руководитель «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев.

Кроме того, в комиссии считают, что в проекте не доработан порядок признания жилыми комплексами малоэтажных домов и коттеджей. На практике для этого необходимо проводить общее собрание собственников, что трудно реализуемо. Также, по мнению комиссии, нужно уточнить порядок определения границы комплексов, если документация по планировке территории не утверждена. Без серьезной корректировки проекта его принятие, считает господин Куринный, «приведет к созданию высоких рисков для собственников жилья». В Минстрое, подготовившем законопроект, “Ъ” не ответили.

Отдельный документ о ЖК необходим, так как в действующем законодательстве не хватает норм, регулирующих управление такими объектами и пользование общим имуществом, считает управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка. Однако вынесенный законопроект, согласна она, «не решает все существующие коллизии и даже может породить новые».

Так, законопроект наделяет широкими возможностями ресурсоснабжающие организации, не устанавливая их обязательств по бесперебойному обслуживанию ЖК, отмечает президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, Никита Чулочников. «В результате компании смогут расторгать с ЖК договор в одностороннем порядке или бесконтрольно повышать стоимость своих услуг»,— считает эксперт. Нередко коммунальная инфраструктура ЖК остается в собственности застройщика или аффилированной с ним структуры, что позволяет «произвольно устанавливать тарифы для жильцов», замечает адвокат Asterisk Станислав Климов.

В целом, отмечают эксперты, законопроект скорее поддерживает застройщиков. Например, уточняет Надежда Коркка, в текущей редакции от девелопера не требуется утверждать документацию по планировке территории в отношении всего ЖК, что имеет существенное значение для установления границ комплекса и состава общего имущества собственников.

Дарья Андрианова