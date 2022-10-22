Прокуроры пошли по воду

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура начала масштабные проверки качества питьевой воды, поставляемой в торговые сети республик Коми и Саха (Якутия), Чечни, а также Алтайского, Пермского и Хабаровского краев. Массовые жалобы покупателей на продаваемые в этих регионах напитки, возможно, появились из-за принятия правительством РФ в марте этого года двух взаимоисключающих постановлений. Тогда производителей сначала обязали сертифицировать и маркировать всю свою продукцию, а через десять дней правоохранителям запретили контролировать исполнение этого постановления в рамках введенного моратория на проверки бизнеса. Вода в итоге так и осталась немаркированной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Проверки фактически инициировал депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский, курирующий вопросы, связанные с качеством поставляемых в торговые сети продуктов. Парламентарий написал письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову, в котором сообщил о массовых жалобах избирателей на качество продаваемой воды. Якобы она «угрожает здоровью потребителей».

Из надзора направили запрос в Минпромторг, а министерство, в свою очередь, обратилось за разъяснениями к ООО «Оператор ЦРПТ» — разработчику системы цифровой маркировки товаров «Честный знак» и одноименного мобильного приложения для потребителей, через которое и было подано большинство жалоб.

Как следовало из ответа «Честного знака», в соответствии с постановлением правительства РФ №841 до 1 марта 2022 года все производители воды должны были зарегистрировать свою продукцию в единой системе цифрового мониторинга, а каждая поставляемая ими в торговлю бутылка или упаковка — получить соответствующую метку. Однако большинство коммерсантов, по данным «Честного знака», проигнорировали предписание, причем способствовало этому другое постановление правительства, №336, принятое десятью днями позже — о введении моратория на плановые проверки бизнеса.

В итоге получилось, что «в некоторых регионах» зарегистрировали свои бренды менее 30% производителей. При этом даже легализованные коммерсанты, как следует из отчета «Честного знака» Минпромторгу, не торопятся маркировать свои бутылки с напитками. За минувшее лето система выявила 561 фирму-нарушителя, которые либо не подали сведений о своих продажах вовсе, либо зарегистрировали «критично малое, менее 10 тыс. бутылок, количество продукции». Следствием допущенных нарушений стало и рекордное за последнее время количество претензий к качеству напитков. Потребители, как сказано в отчете, «продемонстрировали высокий запрос на проверку этого вида продукции».

Только за три летних месяца в систему «Честный знак» поступило 1237 жалоб на обычную и так называемую воду со вкусом, минералку, лимонады, «иные газированные», энергетические напитки и даже на бутылочки с водой, заявленной производителями в качестве детского питания.

Проведенная таким образом ведомственная проверка Минпромторга дала старт уже полноценным контрольно-ревизионным выездным мероприятиям, организованным Генпрокуратурой. Как сообщил в своем ответе депутату Лисовскому первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин, полученные его ведомством «статистические данные» говорят о том, что в торговом обороте может находиться до 80% несертифицированной воды, причем наибольшее количество нарушений надзор зафиксировал в республиках Коми и Саха (Якутия), Чеченской республике, а также в Алтайском, Пермском и Хабаровском краях. Прокурорам этих регионов, как отметил заместитель генпрокурора Разинкин, уже были даны указания о проведении проверочных мероприятий, а Генпрокуратура, в свою очередь, «проконтролирует исполнение» этих указаний.

По данным одного из участников проверки, в шести указанных регионах полицейские уже начали делать контрольные закупки напитков в торговых сетях, а прокуроры — вызывать к себе недобросовестных производителей воды для дачи пояснений. По итогам этих бесед против наиболее злостных нарушителей могут быть возбуждены уголовные дела по ст. 171.1. УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»), санкции по которой — от штрафа до четырех лет заключения.

В отчетах проверяющих, по данным источников “Ъ”, уже есть кандидаты в обвиняемые, однако называть попавшие под подозрение бренды и их владельцев участник проверки отказался, чтобы не создавать преждевременные, по его словам, проблемы.

Сергей Машкин