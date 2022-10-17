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Коммерсантъ FM
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36,1 центнера с гектара составила урожайность пшеницы в РФ по официальным оценкам Минсельхоза на 1 октября — на эту дату было собрано 101,8 млн тонн пшеницы с 28,2 млн га. Свежий обзор Минсельхоза США, в свою очередь, отмечает, что это необычный (10%) рост урожайности и отраслевые данные (в том числе индексы вегетации и вегетативного здоровья растений) его не предсказывали — эти показатели находятся «несколько выше средних, но не указывают на рекорды», констатирует документ. Впрочем, расчеты американского Минсельхоза (31,7 ц/га) не учитывают зерна, происходящего из Крыма и территорий, где проводится военная операция РФ на Украине, специально отмечают аналитики.

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