Если американец, значит, может скрыться

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела 69-летнего гражданина США Дэвида Носиковски, арестованного в Москве. По версии следствия, основатель и владелец расположенной во Флориде компании LD Cool, специализирующейся на ремонте грузовиков, пытался обмануть сына своего делового партнера в России. Защита американца полагает, что он стал жертвой оговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Тверской райсуд столицы отправил в СИЗО гражданина США Дэвида Носиковски, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Задержали предпринимателя, являющегося основателем и владельцем расположенной во Флориде компании LD Cool, специализирующейся на ремонте грузовиков, в арендуемой им квартире. В ней он останавливается уже много лет, когда по делам прилетает в Москву из Майами.

Как рассказал “Ъ” адвокат Дэвида Носиковски Рустам Габдулин, бывший следователь—генерал СКР, единственным аргументом следствия для избрания самой строгой меры пресечения его подзащитному стало то, что тот является гражданином США и может скрыться. «Однако американский паспорт господина Носиковски следователь изъять не счел нужным»,— отметил адвокат Габдулин, добавив, что суду был представлен документ об онкологическом заболевании его доверителя, но ходатайство о домашнем аресте суд отклонил.

Уголовное дело, фигурантом которого является Дэвид Носиковски, ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило в июле 2022 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы 50-летнего Александра Шляпина, сына члена Совета федерации первого созыва, впоследствии известного застройщика Михаила Шляпина (умер в ноябре 2021 года). В своем заявлении вступивший в права наследования Шляпин-младший якобы утверждал, что гражданин США Носиковски обманным путем похитил у его отца 500 млн руб. и требует еще столько же.

«В 2019 году Дэвид Носиковски одолжил своему деловому партнеру и товарищу Михаилу Шляпину, чьи компании занимались в то время строительством жилья в Подмосковье, 1 млрд руб. Между ними был подписан договор займа, залогом по которому стала недвижимость в виде земельных участков и коттеджей в Московской области, которые строил господин Шляпин. У нас на руках имеется оригинал этого документа, а также заверенная подписью Михаила Шляпина расписка в получении денег»,— рассказал “Ъ” адвокат Габдулин. По его словам, вплоть до осени 2021 года застройщик, возводивший жилье в Грозном, Владимире, Москве, подмосковном Реутове, рассчитывался с долгом согласно составленному сторонами графику, успев вернуть ровно 500 млн руб. Однако после этого 77-летний Михаил Шляпин серьезно заболел, а в ноябре скончался.

«После того как в права наследования вступил сын Михаила Шляпина, мой доверитель поинтересовался, знает ли тот о долге отца. Получив утвердительный ответ и даже письменное заверение от Шляпина-младшего о том, что он обязуется рассчитаться, Дэвид больше ничего и не предпринимал»,— говорит Рустам Габдулин. По словам защитника, ситуация кардинально поменялась в начале этого года, когда Александр Шляпин неожиданно заявил, что никакого долга не было, а деньги, о которых идет речь, Дэвид Носиковски похитил у его отца обманным путем, вступив в сговор с сотрудниками его строительной компании.

После этого американец обратился в Солнечногорский горсуд Московской области с иском к Александру Шляпину, требуя погашения долга. Очередное заседание там назначено на 21 октября. «Мы полагаем, что перевести дело в уголовную плоскость Шляпин-младший решил после того, как понял, что шансов выиграть процесс в рамках гражданского судопроизводства у него нет. Доводы заявителя о том, что его отец два года рассчитывался по якобы фиктивному долгу, выглядят абсурдно»,— резюмировал “Ъ” адвокат Габдулин.

На звонки и сообщения “Ъ” Александр Шляпин не ответил.

Олег Рубникович