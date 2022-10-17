Экспертиза отменила маршрут

Как стало известно “Ъ”, в Мурманске полиция возбудила уголовное дело о хищении из бюджета более 17 млн руб. при закупке троллейбусов для нужд городского хозяйства. Первое же поставленное производителем транспортное средство не прошло экспертизу, выявившую его ненадлежащее качество и возможную угрозу безопасности пассажиров. В ходе проверки выяснилось, что троллейбусы предлагала компания «Алькор», ранее безуспешно пытавшаяся наладить их производство в Краснодаре. В обоих случаях эксплуатация небезопасных машин была остановлена прокуратурой. Помимо мошенничества руководителям «Алькора» могут инкриминировать и нарушение авторских прав, поскольку поставлявшиеся с использованием поддельных документов машины могли быть скопированы с изделий и чертежей вологодского производителя троллейбусов «Транс-Альфа», где ранее они сами работали на высоких должностях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ермохин, Коммерсантъ Фото: Сергей Ермохин, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, поводом для начала расследования по статье об особо крупном мошенничестве с бюджетными деньгами (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в Мурманске послужила проверка, проведенная сотрудниками областного управления ФСБ. Речь шла о поставках троллейбусов «Алькор ХТ-12» для нужд находящего в ведении министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области АО «Электротранспорт г. Мурманска». Это предприятие, имеющее в строю более 110 электромашин и обслуживающее 75 км троллейбусных линий, считается одним из передовых не только в своей области: в 2011 году оно стало «Лучшим российским региональным предприятием транспорта общего пользования», получив знак «Золотая колесница». Каждый год АО, обновляя свой парк, закупает от пяти до десяти машин, в основном у вологодского АО «Транс-Альфа» (ранее завод «Стройтранс») и у белорусского «Белкоммунмаш».

В феврале этого года АО получило машину от нового поставщика, договор с которым сразу заинтересовал чекистов. Пробный «Алькор ХТ-12» был поставлен в феврале этого года петербургской компанией «Транском СПб» за 17,5 млн руб. По запросу УФСБ из Москвы для исследования троллейбуса прибыл начальник одного из управлений НАМИ — ведущей организации страны в области автомобилестроения. Специалист с более чем 30-летним стажем работы сделал заключение (имеется в распоряжении “Ъ”), что целый ряд параметров троллейбусов не соответствует указанным в «Одобрении типа транспортного средства» (ОТТС). В итоге был сделан однозначный вывод о том, что эксплуатация троллейбуса «связана с угрозой жизни и здоровья граждан». После этого эксплуатация «Алькор ХТ-12» по требованию прокуратуры была приостановлена, а следственное управление городского УМВД возбудило уголовное дело в отношении «неустановленного лица из числа работников ООО "Алькор"», которое совершило хищение денежных средств АО «Электротранспорт г. Мурманска» при поставке заведомо небезопасного троллейбуса.

Напомним, что фирма «Алькор», как ранее сообщал “Ъ”, была создана бывшими сотрудниками одного из поставщиков мурманского предприятия — экс-финдиректором «Транс-Альфа» Ириной Сватковской и экс-генконструктором Сергем Колыбиным. Первоначально компания была зарегистрирована с нарушением закона в Москве на номинальное лицо — ранее неоднократно судимого гражданина, что стало причиной возбуждения уголовного дела, а потом перерегистрирована во Пскове. Промышленная же площадка новой компании разместилась в одном из вологодских ангаров. «Алькор» предпринял попытку поставлять троллейбусы мэрии Краснодара якобы в рамках сборки на местном транспортном предприятии. Но задумка из-за отсутствия разрешительных документов, как рассказывал “Ъ”, провалилась после вмешательства Генпрокуратуры.

Выяснилось, что троллейбус в Мурманск «Алькор», у которого были блокированы счета, поставил «чужими руками». «Я около 15 лет являлся дилером "Транс-Альфа", поставляя запчасти и детали»,— рассказал “Ъ” гендиректор поставщика «Транском СПБ» Михаил Девятов, отметив, что хорошо знает госпожу Сватковскую. По его словам, она смогла убедить его, а также ряд руководителей других предприятий и компаний работать с ее новой компанией «Алькор». В результате под обещание прибыли от будущих контрактов господин Девятов, по его словам, поставил «Алькору» продукции примерно на 30 млн руб., из которой оплачено было немногим более 4 млн руб. А в начале 2022 года, говорит господин Девятов, он неожиданно узнал, что по документам выступил поставщиком троллейбуса в Мурманск, хотя такой вид деятельности в уставе его фирмы не указан. В договоре поставки его подпись была подделана, причем сам дилер считает, что за этим стоит Ирина Сватковская, которая попросила его перевести полученные господином Девятовым по контракту средства на очередную фирму-посредника. «Я вовремя опомнился, сообщил обо всем, что произошло, в правоохранительные органы, в том числе в прокуратуру»,— сообщил Михаил Девятов, отметив, что на руках у него есть результат почерковедческой экспертизы о подделке его подписи в договоре поставки. Также он отметил, что сейчас ведет судебную тяжбу с юристами «Алькора» в Арбитражном суде Псковской области, пытаясь взыскать с компании более 17 млн руб. за поставленные детали.

Гендиректор «Электротранспорта г. Мурманска» Сергей Коробков от комментариев воздержался, напомнив “Ъ”, что «этим вопросом уже полгода занимаются правоохранительные органы». По его словам, нынешняя ситуация отличается от краснодарской, так как сам троллейбус имел ОТТС, но ввиду его небезопасности не эксплуатируется, и его судьба неясна.

В правительстве Мурманской области от пояснений также отказались, переадресовав все вопросы к УМВД по Мурманску.

Руководитель «Алькора» Ирина Сватковская для комментариев оказалась недоступна: на звонки она не ответила. Представители «Транс-Альфа», в свою очередь, не став говорить об уголовном деле, как не касающемся их непосредственно, заявили, что внимательно следят за проведением проверки по поводу возможного нарушения авторских прав компании сотрудниками «Алькор» (ст. 146 УК РФ): речь идет о подозрительной схожести конструкций троллейбусов «Алькор ХТ-12» и «Авангард» производства «Транс-Альфа». «Если следствием подтвердятся факты неправомерного использования конструкторской документации и нарушения авторских прав на троллейбусы ранее уволенными сотрудниками, организовавшими кустарное производство, компанией будет приняты все меры для изъятия контрафактных троллейбусов из оборота»,— заявили в «Транс-Альфа».

По некоторым данным, в ходе проверки, проведенной СКР, установлены факты фальсификации сертификатов и протоколов испытаний троллейбусов «Алькор» в Белоруссии для последующего утверждения ОТТС Росстандартом. Материалы на прекращение действия ОТТС направлены в Росстандарт. Стоит отметить, что перешедший в «Алькор» вслед за госпожой Сватковской бывший главный конструктор «Транс-Альфа» Сергей Колыбин этим летом уже был осужден Вологодским горсудом на три года условно за особо крупное мошенничество. Как сообщал “Ъ”, первоначально он обвинялся в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) — получении откатов от контрагентов предприятия, но признал вину, после чего его обвинение было переквалифицировано, а суд вынес мягкий приговор.

Владимир Петров