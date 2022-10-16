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Коммерсантъ FM
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Добровольцы не дошли до передовой

Военное следствие выясняет обстоятельства ЧП на военном полигоне

Главное военное следственное управление Следственного комитета России приняло к производству уголовное дело о самом резонансном ЧП, произошедшем на военном объекте в Белгородской области, с момента начала специальной военной операции. По сообщению Минобороны, на полигоне во время занятия с добровольцами двое выходцев из одной из стран СНГ открыли огонь по личному составу. В итоге 11 человек были убиты, 15 — получили ранения, а сами нападавшие уничтожены. В Министерстве обороны называют произошедшее терактом, Следственный комитет пока детали расследования не раскрывает.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Первая информация о стрельбе на территории одной из воинских частей в Белгородской области появилась в соцсетях вечером 15 октября. Позже Министерство обороны России официально подтвердило перестрелку на полигоне Западного военного округа. По данным ведомства, ее устроили двое граждан одной из стран СНГ: террористы из стрелкового оружия обстреляли личный состав во время занятий с добровольцами по огневой подготовке. Военное ведомство назвало произошедшее терактом.

Стрелявших ликвидировали ответным огнем. Информация из соцсетей о якобы имевшем место побеге третьего напавшего и двух десятках погибших военнослужащих не подтвердилась. По данным Министерства обороны, от огнестрельных ранений погибли 11 человек, были ранены 15 военнослужащих, которых незамедлительно доставили в ближайшие медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Вечером 15 октября в правительстве Белгородской области информацию не комментировали и переадресовывали вопросы о произошедшем к военным. На следующий день утром губернатор Вячеслав Гладков выразил соболезнования родственникам погибших: «Погибли и ранены многие военнослужащие. Всем раненым оказывается помощь. Лекарственные препараты, врачи и все необходимое у нас есть.» Он добавил, что среди погибших и раненых нет жителей Белгородской области.

Лечение военнослужащих осуществляется военными врачами, уточнили “Ъ” в правительстве Белгородской области.

Военные корреспонденты в своих Telegram-каналах утверждали, что в перестрелке погибли добровольцы из приграничной с Украиной Брянской области. Однако губернатор этого региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале подобные сообщения опроверг. «Среди погибших на военном полигоне в Белгородской области нет мобилизованных из Брянской области,— сообщил он.— Хочу заверить родных и близких мобилизованных брянцев: военный комиссар Брянской области постоянно находится на связи с частями, куда мобилизованы наши ребята».

Причины перестрелки в правоохранительных органах не называют.

По неофициальной информации, открывшие стрельбу иностранцы из Средней Азии самостоятельно прибыли в военкомат для участия в специальной военной операции и готовились с другими добровольцами.

После получения оружия они якобы открыли огонь на огневых точках. Возможными причинами произошедшего военкоры и СМИ называют диверсию или бытовой или религиозный конфликт между добровольцами.

Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового убийства на полигоне. Криминалисты ведомства обследуют место происшествия, а следователи допрашивают свидетелей ЧП. Будут проверены и обстоятельства, при которых стрелявших приняли на службу. В ведомстве пока официально не уточняют, по какой статье УК РФ ведется расследование.

По информации “Ъ”, уголовное дело о массовом убийстве возбуждено, как бывает обычно в подобных случаях, по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), однако после проведения первичных следственных действий может добавиться и ст. 205 УК РФ (теракт). В СКР отметили, что военные следователи «выясняют все обстоятельства произошедшего».

Стрельба на полигоне не первое за последнее время резонансное происшествие на военных объектах в Белгородской области. Так, например, в регионе пострадали несколько складов с боеприпасами. В августе на объекте в селе Тимоново произошло самовозгорание, а в середине октября еще один склад был подорван в ходе обстрела ВСУ.

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

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