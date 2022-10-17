К читателям газеты «Коммерсантъ»

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Праздник Торы

Александр Борода

Александр Борода

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Александр Борода

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Уважаемые друзья! Поздравляю вас со Шмини Ацерет и Симхат Тора! Череда осенних еврейских праздников начинается с серьезных дней раскаяния и искупления, а завершается на пике веселья — в Шмини Ацерет и Симхат Тора. В первый день мы молим Всевышнего «о дожде», потому что от него будет зависеть пропитание всего мира. Второй день мы посвящаем «Радости Торы» — празднуем завершение и возобновление чтения ее годичного цикла. Мы берем все свитки Торы, которые есть в синагоге, и устраиваем веселые танцы с ними. Более того, принято не пренебрегать крепкими напитками, и вся атмосфера дня наполнена настоящим, искренним и беззаботным весельем. На первый взгляд данный обычай может показаться противоречивым: возможно, было бы правильнее провести этот день за усердным изучением святых текстов? Но Шестой Любавичский Ребе учил, что Тора могла бы сама танцевать в Симхат Тора, а так как она не может этого делать, то евреи становятся ее ногами. «Стать ногами Торы» — это значит не только размышлять о ней, но и действовать согласно ее законам. В русском языке есть устойчивое выражение «в ногах правды нет», но в Симхат Тора наша задача — показать, что в них тоже должна быть правда! В этот день веселится не только душа, но и тело. Именно ему предстоит в течение года преданно исполнять заповеди и служить Всевышнему. В Советском Союзе этот праздник был самым любимым, на танцы с Торой в синагоги приходило больше всего людей — даже из тех, кто практически уже порвал с религиозной традицией. Можно смело утверждать, что он во многом сыграл решающую роль в сохранении общины. Сказано в Талмуде о тех, кто нес Ковчег Завета со Скрижалями: «Он нес тех, кто нес Его». Поздравляю вас с праздниками! Пусть каждый вспомнит свою неразрывную связь с традицией, придет в синагогу и почувствует себя частью большой семьи! Желаю всем крепкого здоровья, душевных сил и поводов для настоящей радости!

Александр Борода, раввин, президент Федерации еврейских общин России

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