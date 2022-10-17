Спортивного функционера настигли 1990-е

Генпрокуратура России утвердила обвинение по громкому уголовному делу в отношении известного в прошлом спортивного функционера, экс-президента Детской международной академии тенниса и вице-президента Федерации тенниса России Вальтера Вебера (в прошлом Валерий Епонешников). Ему инкриминируется причастность к двум эпизодам убийств, один из которых относится к середине 1990-х, а второй — к 2004 году. По его собственной версии, в первом случае он действовал в рамках самообороны, а во втором — стал жертвой оговора со стороны киллера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вальтер Вебер настаивает, что стал жертвой оговора

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Вальтер Вебер настаивает, что стал жертвой оговора

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, материалы уголовного дела в отношении 65-летнего Вальтера Вебера и его предполагаемого сообщника Дмитрия Маденова направлены для рассмотрения по существу в Одинцовский горсуд. По данным СКР, оба обвиняются в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двух, совершенных в 1995 году группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом, а также в незаконном обороте оружия (ст. 102, ч. 2 ст. 15 и ст. 102, а также ч. 1 ст. 218 УК РСФСР). Кроме того, господину Веберу следователи инкриминировали убийство в 2004 году и также незаконный оборот оружия (ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Отметим, что в прошлом господин Вебер-Епонешников был известен как крупный бизнесмен, спортивный функционер и даже политик. В разное время он занимал посты президента Детской международной академии тенниса, вице-президента Федерации тенниса России и одного из руководителей ДОСААФ. Позже он был одним из основателей Социалистической единой партии России и кандидатом в депутаты Госдумы от блока «Родина».

По версии следствия, 6 июня 1995 года Валерий Епонешников и Дмитрий Маденов «в ходе конфликта между двумя преступными группировками прибыли в одно из столичных кафе, где из имевшегося у них оружия расстреляли лидера преступной группы Геннадия Беркальцева и находившихся с ним лиц». Лидер ОПГ и его телохранитель погибли на месте, двух раненых спасли медики. «В последующем Вальтер Вебер принял решение об убийстве одного из очевидцев указанных преступлений, который в 2003 году начал сотрудничать с правоохранительными органами. По поручению Вальтера Вебера неустановленные лица <…> в июле 2004 года произвели в потерпевшего, находившегося в салоне автомобиля возле его дома, не менее девяти выстрелов из трех единиц огнестрельного оружия, в результате чего потерпевший скончался на месте»,— сообщили в СКР.

У самого господина Вебера иная версия событий. Как рассказывал “Ъ”, на допросах он сообщил, что во время инцидента в 1995 году в «Трактире на Мытной», тогда излюбленном месте сбора членов одной из ОПГ, он работал замдиректора ЧОП «Альфа», учрежденного ассоциацией ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». В начале июня 1995 года, по словам обвиняемого, у Дмитрия Маденова, на тот момент сотрудника ЧОПа, на улице неизвестные отобрали табельный пистолет Макарова. Вскоре, по версии защиты господина Вебера, на чоповца вышли представители ОПГ, предложившие вернуть «ствол», но якобы потребовавшие, чтобы на встречу приехал и кто-то из руководителей охранника. Туда отправился господин Епонешников, прихвативший с собой свой табельный ПМ. По версии представителей обвиняемого, представители ОПГ первыми достали оружие, поэтому, спасая себя и подчиненного, господин Епонешников схватил лежавший перед одним из бандитов пистолет-пулемет и попытался передернуть затвор. Однако оружие стояло на автоматическом режиме стрельбы, и за считаные мгновения магазин пистолета-пулемета был опустошен. Стрелок убежал из трактира и вернулся в ЧОП, куда приехал и господин Маденов. Идти в милицию они побоялись. В окружении обвиняемого также поясняли, что последовавшая затем смена им фамилии была связана не с попыткой «замести следы», а намерением «вернуться к корням», взяв фамилию предков.

Предполагаемых виновников расстрела задержали, как рассказывал “Ъ”, в декабре 2020 года. Господам Веберу и Маденову предъявили обвинение по действовавшему ранее УК РСФСР. А вскоре Вальтеру Веберу предъявили обвинение и в причастности к убийству в 2004 году бизнесмена Александра Журавлева, организатора и участника встречи в «Трактире на Мытной». Он был убит в июле 2004 года в своем Mercedes у собственного коттеджа в Одинцовском районе.

Вальтер Вебер категорически отрицает свою вину, утверждая, что стал жертвой оговора. Его представители подчеркивали, что поводом для ареста господ Вебера и Маденова стали показания, данные в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой Мехмана Керимова — друга покойного Журавлева, выполнявшего также криминальные заказы бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и его брата Рафика. Благодаря соглашению Керимов получил всего 13 лет колонии за два убийства.

«Следствие было проведено неполно, доказательства, представленные защитой, не исследованы»,— заявил “Ъ” адвокат Сергей Бровченко. Известный защитник выразил надежду, что Одинцовский горсуд во всем разберется, переквалифицировав в соответствии с позицией Верховного суда РФ действия его подзащитного, Вебера, по первому эпизоду на превышение пределов необходимой самообороны и прекратив второй эпизод за его непричастностью к преступлению.

Сергей Сергеев