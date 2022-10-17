Большая шляпа

Светская жизнь в Москве по-прежнему существует, но снова, мягко говоря, не на высоте. Впрочем, констатировать в очередной раз, что ей, бедной, стало хуже после очередных высоких заявлений (а в этот раз поводом стало объявление частичной мобилизации), занятие унылейшее. Кажется, теперь уж всем понятно, что она неистребима — даже когда начала жить в унисон с обществом, не отгораживаясь от него тяжелой бархатной кулисой, суровым фейсконтролем или устаревшей табличкой «VIP». Все светское своей живучестью похоже на ярмарочную игру, в которой нужно колотить по головам бобров, выглядывающих из лунок. Оно и есть эти бобры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Итак, что же мы видим по итогам недели. Основная светская активность имеет два источника: рестораны и премьеры (чаще — сериалов, реже — полного метра). Музеи и галереи после высокого темпа, взятого на сентябрьской неделе арт-ярмарок, ушли в тень. Смелость что-то провести взяли на себя Bistro Ester и киноцентр «Октябрь». Разумеется, оба события случились в один вечер — но теперь уж никто на такое не жалуется. Еще одна примета времени — пренебрежение этикетом гестменеджмента, по которому было принято рассылать save the date приглашения за пару-тройку недель до события, потом за неделю — само приглашение, а в довершение еще и любезное напоминание накануне. Горизонт планирования схлопнулся, так что тут не до этих ваших этикетов. В то же время потенциальные гости стали куда отзывчивее. Так что, приглашая в последний момент, организаторы хотя бы в этом не рискуют.

«Октябрь» по случаю 55-летия сделал фестиваль программы «Каро-Арт»: фестивальные новинки, целый блок короткометражек из Петербурга, режиссерский дебют актрисы Светланы Устиновой. Организаторы рекомендовали не пропустить премьеру отреставрированного последнего немого советского фильма «Счастье» 1934 года. Там крестьянина Хмыря, который пошел по свету искать счастье, в итоге отправляют на войну.

Bistro Ester оказалось маленьким очаровательным кафе с секретным баром размером с наперсток. Заведение принадлежит холдингу BBGROUP; его совладелица Светлана Дробот решила, что Большой Никитской улице не хватает разве что израильской кухни,— и восполнила пробел. Состав гостей в другие времена считался бы скромным. Но никаких других времен больше нет, давайте забудем.

Хотя забыть пока не получается. Напоминанием стала премьера спектакля Аллы Сигаловой «Каренина. Процесс» в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Продюсером постановки стала исполнительница главной роли Софья Эрнст. Усыпать «Каренину» необходимыми для достоверности драгоценностями была рада ювелирная компания Mercury. А вообще эта премьера должна была закрыть небольшой театральный фестиваль «Коллекция», организованный госпожой Сигаловой и Павлом Каплевичем (должен был идти в Новом Манеже с 26 февраля по 2 марта). И вот теперь работу решили все-таки показать. Среди гостей четы Эрнст были Сергей Сельянов с Любовью Инжиневской, Валентин и Марина Юдашкины, Кирилл Клейменов, Этери и Кристина Левиевы, Марина Жигалова, Мария Богданович, Ирина Зарькова, Юлия Пош, Ксения Соловьева, Екатерина Одинцова. Константин Эрнст следил с седьмого ряда за бенефисом супруги в большой шляпе, местами хватался за телефон — чтобы запечатлеть ее. За этой шляпой буквально померк талант Игоря Миркурбанова в роли Каренина. В последнее время настоящий театрал Константин Эрнст не часто дает шанс покорить себя и уходит после первого акта. Возможно, поэтому спектакль шел без антракта.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”