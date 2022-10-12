Вытравить травлю по капле

«Жертва», «участник», «организатор» и «наблюдатель травли» — такие термины группа депутатов Госдумы предлагает внести в действующий закон «Об образовании». Соответствующие поправки будут внесены в парламент на следующей неделе. Как выяснил “Ъ”, это лишь начало масштабной борьбы со школьным буллингом. Авторы законопроекта предлагают Минпросвещения принять государственную программу профилактики травли и Единый стандарт профилактики травли. А следом учебные заведения должны будут подготовить свои локальные акты по борьбе с буллингом. Санкции для нарушителей предложено прописать в КоАП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Госдуме подготовлен законопроект (есть в распоряжении “Ъ”), направленный на борьбу с буллингом в школах. Как рассказала “Ъ” первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»), документ планируется внести в парламент на следующей неделе. Предполагается, что вместе с госпожой Лантратовой это сделает группа депутатов, среди которых, в частности, Сергей Миронов (СЗРП), Нина Останина (КПРФ), а также Анна Кузнецова, Петр Толстой, Сергей Неверов, Дмитрий Вяткин (все «Единая Россия»).

Согласно исследованию ЮНЕСКО, проведенному в 2019 году, во всем мире почти каждый третий ребенок в возрасте от 9 до 15 лет хотя бы раз за предшествующий опросу месяц сталкивался с травлей в школе, говорится в пояснительной записке. «Ситуация в России оценивается хуже, чем в среднем по миру,— предупреждают авторы законопроекта.— В исследовании указывается, что травле подвергались 42,5% российских школьников в возрасте 9–15 лет». Парламентарии ссылаются и на опрос агентства «Михайлов и партнеры. Аналитика», согласно которому 52% российских подростков заявили, что сталкиваются с агрессией в школе. При этом треть респондентов говорили о психологической агрессии со стороны сверстников, 26,6% — о ее физических проявлениях, а 22% признались, что сталкивались с агрессией со стороны учителей. При этом лишь 0,5% подвергшихся травле обратились в полицию — большинство предпочитают делиться проблемой только с родителями и друзьями.

Депутаты предлагают закрепить в законе «Об образовании» понятие «травли» и понимать под ней «систематическое психологическое и/или физическое агрессивное поведение группы лиц или одного лица в отношении другого лица или лиц, осуществляемое в том числе с использованием электронных средств коммуникации».

При этом отдельными видами травли парламентарии предлагают признать: бойкот, «исключение жертвы травли из формальной или неформальной группы», оскорбительные обращения, умышленное похищение или повреждение вещей жертвы, кибербуллинг, распространение порочащей информации, а также публичное обсуждение физических, психологических или интеллектуальных особенностей тех, кого травят. Впервые в законодательстве будут установлены такие термины как «жертва», «участник», «организатор» и «наблюдатель травли».

Документ, по планам авторов, сформирует основу для дальнейшего принятия государственной программы профилактики травли (ГППТ) и Единого стандарта профилактики травли. В них должен быть определен комплекс мероприятий, направленных на создание системы профилактики травли, социальную адаптацию участников буллинга, а также способы реагирования на него. По словам Яны Лантратовой, эти документы должно утвердить Минпросвещения.

«Это прежде всего рамочный законопроект — мы создаем основу, чтобы потом запустить в стране комплексную программу профилактики травли»,— объясняет депутат Лантратова. По ее словам, в Минпросвещения, у региональных властей, у экспертов уже есть свои наработки по предотвращению буллинга и работе с его последствиями. «Мы хотим собрать лучшие практики, поработать с министерством и экспертами над созданием системной программы»,— говорит госпожа Лантратова. К ней, отмечает парламентарий, ежедневно обращаются и ученики, которые сталкиваются с травлей, и их родители. Последним, отмечает она, в школах зачастую предлагают перевести детей в другое образовательное учреждение. «Кроме того, в результате травли страдает не только жертва, но и весь коллектив, поскольку зачинщики и свидетели перенимают новый опыт деструктивных отношений как нормальный,— говорится в пояснительной записке.— После перевода жертвы травли в новый коллектив травля чаще всего переходит на новую жертву, поэтому перевод жертвы в другую образовательную организацию не является эффективным способом реагирования на травлю».

После утверждения единой госпрограммы, по планам авторов законопроекта, школы должны будут принять свои локальные нормативные акты по профилактике травли. Законопроект предусматривает создание в структуре образовательных организаций и их филиалах специализированных подразделений, деятельность которых направлена на рассмотрение случаев травли и принятие мер по ее профилактике, пресечению и предотвращению новых случаев. Также школы должны проводить оценку психологической обстановки в коллективе.

Ответственность за нарушения депутаты предлагают прописать в КоАП. Речь о появлении в кодексе ст. 5.57–1 «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

В частности, школам, которые не принимают локальные акты, направленные на профилактику травли, грозит штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Аналогичные санкции им могут грозить за непринятие мер по профилактике травли и реагирования на нее. Учеников-нарушителей депутаты предлагают отчислять из школы или же объявлять им выговор.

Реализация подобных инициатив требует всестороннего обсуждения в профессиональном сообществе, комментирует документ научный руководитель Лаборатории социологических исследований в образовании Центра развития образования РАО Владимир Собкин. «Наши данные показывают, что открыто противодействовать травле чаще стремятся учащиеся из более сильных социальных страт: из семей, в которых у родителей есть высшее образование, и из высокообеспеченных семей,— делится он.— При этом наиболее явное противодействие буллингу проявляют школьники с высокой успеваемостью и лидерской позицией в классе. Напротив, ученики с низким статусом в классе склонны чаще избегать общения с жертвой буллинга».

Запросы на психологическую работу с жертвами травли входят в тройку наиболее частых категорий обращений в психологические службы школ, говорит научный руководитель Федерального ресурсного центра в системе высшего образования РАО Татьяна Тихомирова, наряду с необходимостью работы с собственно агрессорами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Впрочем, по ее мнению, необходимо сосредоточить усилия не на предписаниях, штрафах и запретах, а на комплексной научно обоснованной работе по профилактике и психологическому просвещению учителей и преподавателей, школьников и студентов, родителей: «Повышение психологической грамотности, снижение барьеров при обращении за квалифицированной психологической помощью будет способствовать созданию в школе, колледже и вузе психологически безопасной среды, где нет места насилию и унижениям».

В пресс-службе Минпросвещения “Ъ” заявили, что сегодня уже действуют массовые программы подготовки педагогов-психологов, в которых содержатся модули по управлению и разрешению конфликтов. Там также отметили, что в 2022 году в школах впервые проведена «Неделя психологии» «с использованием специально подготовленных Минпросвещения России методических материалов по формированию и укреплению у детей стрессоустойчивости, развитию коммуникативных навыков и формированию благоприятной образовательной среды».

Анна Васильева