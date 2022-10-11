Теплокасса

Мягкая погода, установившаяся в Европе в начале октября, уронила цены на газ с августовских пиков до уровня начала июля, когда еще работал газопровод «Северный поток». Ноябрьский фьючерс на индекс TTF опустился до $1,5 тыс. за 1 тыс. кубометров. Как отмечают аналитики, помимо теплой погоды цены удерживают от роста высокие запасы в подземных хранилищах, слабый спрос на СПГ в Азии и снижение потребления европейской промышленности. Однако с наступлением холодов ценовая динамика может измениться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия газопровода Baltic Pipe, соединяющего Норвегию и Польшу через Данию (Будно (Польша), 27 сентября 2022 года)

Фото: / AP, / AP Церемония открытия газопровода Baltic Pipe, соединяющего Норвегию и Польшу через Данию (Будно (Польша), 27 сентября 2022 года)

Фото: / AP, / AP

Ноябрьский фьючерс на нидерландском TTF 11 октября достиг минимальных с начала июля значений в €155,5 за 1 МВт•ч (или около $1,57 тыс. за 1 тыс. кубометров). Максимального значения в €339 за 1 МВт•ч фьючерсы на газ достигали в конце августа на фоне сокращения поставок из России по «Северному потоку» и необходимости заполнения хранилищ. Однако за последние недели цены упали почти в два раза, даже несмотря на диверсии на системе газопроводов «Северный поток». Спотовая цена газа на TTF с поставкой на «день вперед» на фоне теплой погоды, установившейся в Европе, упала до €102,05 за 1 МВт•ч ($1,04 тыс. за 1 тыс. кубометров).

Теплая погода пока продолжит сдерживать цены. «Следующая неделя будет очень мягкой, а на юге Европы еще и солнечной, с температурой выше нормы»,— сказал Reuters метеоролог Refinitiv Георг Мюллер.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища, однако в большинстве стран они уже заполнены, что снижает спрос на газ.

На 9 октября уровень запасов в среднем по европейским ПХГ, согласно данным AGSI+, составлял 91,17%. Темпы закачки в последний месяц снизились, прирост на 9 октября составил всего 0,3 процентного пункта. В ближайшие недели ЕС должен перейти к отбору газа из ПХГ.

Средняя производительность терминалов по приему СПГ в ЕC, по данным GIE, в октябре составляет около 61%. Выработка ВЭС закрывает около 17,8% от потребления ЕС.

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Французской EdF удалось перезапустить работу пяти атомных блоков, что увеличило мощность работающих АЭС страны к 11 октября почти до 30 ГВт. Предполагается, что к началу января их мощность будет достигать уже 50 ГВт за счет завершения ремонтных работ на оставшихся блоках.

Основной объем трубопроводного газа в Европу сейчас поступает из Норвегии, крупные потребители в ЕС договариваются о росте поставок из Алжира и Азербайджана. Россия с начала военной операции на Украине сокращала поставки по газопроводу «Северный поток» и по остальным маршрутам, поскольку Запад в ответ на действия Москвы на Украине ввел многочисленные санкции. Поставки по газопроводу «Северный поток» полностью прекратились в сентябре, а все шансы на восстановление прокачки по этому маршруту текущей зимой исчезли после диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Сейчас Россия поставляет газ в ЕС только через Украину в объеме около 42 млн кубометров в сутки, а также по одной нитке «Турецкого потока» (около 45 млн кубометров в сутки с учетом поставок в Сербию).

Независимый эксперт Александр Собко отмечает, что цены на газ в Европе традиционно зависят и от спотовых цен в Азии, а сейчас на фоне мягкой для этого сезона погоды котировки там на 20% ниже, чем в Европе.

«Как результат, все больше СПГ приходит или направляется в Европу, это оказывает влияние на цены, которые в теории должны стремиться к азиатским, особенно с учетом того, что для многих производителей СПГ транспортное плечо в Европу оказывается заметно короче, чем в Азию»,— отмечает он.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов согласен, что основным фактором стало снижение цен на СПГ в Восточной Азии (индекс JKM находится вблизи минимумов, в районе $20 за MBTU), также повлияли высокие запасы в ПХГ в Европе и продолжение спада потребления в ее промышленном секторе. Однако, подчеркивает он, в ближайшие месяцы ключевую роль будет играть температурный фактор, и при холодной зиме мы можем увидеть новые максимумы цен на TTF.

Татьяна Дятел