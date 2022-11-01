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Дни рождения

Сегодня исполняется 65 лет предпринимателю, основателю премии Кандинского и международного культурного фонда Breus Foundation Шалве Бреусу

Шалва Бреус

Шалва Бреус

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Шалва Бреус

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет директор московского Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова:

— Дорогой Шалва Петрович! Поздравляю Вас с днем рождения — замечательного коллекционера, так много сделавшего для наших художников, классиков и молодых, создавшего собрание музейного уровня! Поздравляю основателя художественного фонда, благодаря которому уже больше 15 лет существует премия Кандинского, играющая важнейшую роль в развитии отечественного современного искусства. Желаю много-много сил на продолжение начатых проектов, которые сложно начинать и гораздо труднее продолжать, и, конечно, чтобы были новые планы, и все они, как всегда у Вас получается, воплощались в реальность. Искусство — главный канал трансляции гуманистических ценностей. Оно дает витальные силы и помогает не потерять смысл жизни.

Поздравление передает директор музея и премии Сергея Курехина Анастасия Курехина:

— Дорогой Шалва Петрович! То, как Вы искренне, профессионально и мудро занимаетесь сегодня современным искусством и современными художниками, нельзя назвать ни работой, ни хобби, ни увлечением, а только Служением! И это — Ваше продолжение замечательной традиции, заложенной еще Третьяковым и Кандинским! Уверена в успехе всех Ваших начинаний! Желаю Вам радости и удачи!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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