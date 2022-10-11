Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6740 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810. 3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5645. 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5245. 5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5065. 6 (5). Александр Зверев (Германия) — 5040. 7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4320. 8 (11) Тейлор Фриц (США) — 3510. 9 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3480. 10 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3445. 11 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3265. 12 (12). Янник Синнер (Италия) — 3040. 13 (13). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2950. 14 (14). Марин Чилич (Хорватия) — 2540. 15 (15). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2360. 16 (16). Маттео Берреттини (Италия) — 2360. 17 (19). Фрэнсис Тиафо (США) — 2240. 18 (17). Диего Шварцман (Аргентина) — 2110. 19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2035. 20 (22). Денис Шаповалов (Канада) — 1925… 39 (39). Аслан Карацев — 1085… 93 (92). Роман Сафиуллин — 586… 100 (103). Павел Котов (все — Россия) — 564.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10485 очков. 2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4885. 3 (3). Анетт Контавейт (Эстония) — 4010. 4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3934. 5 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3470. 6 (6). Джессика Пегула (США) — 3447. 7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3355. 8 (8). Кори Гауфф (США) — 3047. 9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3025. 10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2930. 11 (11). Дарья Касаткина — 2895. 12 (12). Вероника Кудерметова (обе — Россия) — 2571. 13 (13). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2406. 14 (23). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2371. 15 (14). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2305. 16 (15). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2295. 17 (16). Елена Остапенко (Латвия) — 2271. 18 (17). Мэдисон Кис — 2248. 19 (18). Даниэль Коллинз (обе — США) — 2177. 20 (21). Екатерина Александрова — 2105… 23 (22). Людмила Самсонова — 1937… 48 (51). Анастасия Потапова — 1046… 58 (58). Анна Калинская (все — Россия) — 971.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.