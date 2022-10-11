4,796 триллиона рублей составили сборы Федеральной таможенной службы в бюджет в январе—сентябре 2022 года. Годом ранее эта сумма составляла 4,808 трлн руб. (снижение на 0,25%). Поступления отдельно за сентябрь служба не раскрывает, но их размер можно определить через разницу сборов за девять и восемь месяцев — 531 млрд руб., что на 20% меньше результата сентября 2021 года. Ранее руководство ФТС сообщало, что объемы торговли с западными странами с начала военной операции упали на 26%: 24% составило падение по экспорту, более 30% — по импорту. Прогнозное задание по сборам в бюджет на 2022 год для ФТС составляет 6,224 трлн руб., в 2021-м было собрано 7,156 трлн руб.