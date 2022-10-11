Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сегодняшнее число

4,796 триллиона рублей составили сборы Федеральной таможенной службы в бюджет в январе—сентябре 2022 года. Годом ранее эта сумма составляла 4,808 трлн руб. (снижение на 0,25%). Поступления отдельно за сентябрь служба не раскрывает, но их размер можно определить через разницу сборов за девять и восемь месяцев — 531 млрд руб., что на 20% меньше результата сентября 2021 года. Ранее руководство ФТС сообщало, что объемы торговли с западными странами с начала военной операции упали на 26%: 24% составило падение по экспорту, более 30% — по импорту. Прогнозное задание по сборам в бюджет на 2022 год для ФТС составляет 6,224 трлн руб., в 2021-м было собрано 7,156 трлн руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...