Крымский мост обесфуражен

Работы по восстановлению движения по Крымскому мосту продолжаются. Поезда идут по одному пути в обычном графике, по неповрежденной автополосе организовано движение легковых автомобилей в обе стороны. Грузовое движение обещают восстановить с 16 октября, а пока фуры попадают в Крым на пароме: их поставлено на линию два, еще два должны вскоре прибыть, после чего можно будет переправлять 160–180 грузовиков в сутки. Параллельно власти разрабатывают на полуостров альтернативный сухопутный маршрут протяженностью 360 км через новые территории. Однако перевозчики сомневаются, что он будет пользоваться популярностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что запуск грузового движения по Крымскому мосту запланирован на 16 октября. Реверсивное движение легковых автомобилей по одной полосе с интервалом 40 минут в каждую сторону было налажено еще 8 октября, сутками позже — и движение в обе стороны. Починили барьеры, освещение на мосту, восстановили разметку. По словам главы Минтранса Виталия Савельева, после инцидента и к утру 10 октября мост пересек 6851 автомобиль.

Грузовое и автобусное автосообщение налажено через паромную переправу. По словам господина Аксенова, в очереди на паром со стороны Крыма стоят около 800 фур, по данным администрации Краснодарского края, еще около 700 фур ждут с другой стороны. Сейчас ходят два автомобильно-пассажирских парома — «Керченский-2» (15 машин) и «Лаврентий» (20 автопоездов), к утру 10 октября они перевезли 407 грузовых автомобилей и 1756 пассажиров. Паром ходит круглосуточно, чему на выходных способствовал штиль, но в начале недели метеорологи ждут усиления северо-западного ветра до 13–16 м/с.

На 10 и 15 октября запланировано прибытие двух дополнительных автомобильных паромов. Также с 8 октября работают три пассажирских парома вместимостью 100, 200 и 250 человек, они перевезли 2882 пассажира. По словам Сергея Аксенова, к 11 октября общая мощность паромов будет составлять до 140–160 фур в сутки.

Логистические компании отмечают сложности с доставкой грузов в Крым. Так, Ozon временно ограничил для жителей региона возможность совершать заказы, «Почта России» предупредила о возможных задержках с доставкой отправлений.

Источник в отрасли говорит, что по состоянию на утро понедельника коммерческие грузы не принимали на паром, пропуская вперед грузы МЧС и гуманитарные.

Региональные власти из-за скопления транспорта у переправы попросили владельцев грузовиков и пассажирских автобусов по возможности отложить поездки в Крым. Но гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что на турбизнес это заметно не повлияло: туроператоры свернули автобусные программы еще в сентябре, граждане добираются на полуостров на поездах и личных автомобилях. Бронирования туров в Крым 10 октября, по словам господина Ромашкина, были на 30–40% ниже, чем неделю назад: «Это связано как с сезонным фактором, так и с тем, что часть туристов взяла паузу». Основная волна отказов, говорит он, прошла на выходных, отменено 10% запланированных на октябрь заездов.

Пассажирские и грузовые поезда пошли по мосту еще 8 октября, пока по одному пути. Восстановлено и пригородное сообщение. Поезда ходят по поврежденному участку со скоростью 40 км/ч.

Кроме того, 12 и 15 октября должны прибыть три железнодорожных парома. «Для двух паромов, прибывающих 15 октября, ограничением являются недостаточные глубины в порту Керчь,— пояснил Виталий Савельев.— Для произведения дноуглубительных работ из Геленджика мобилизован земснаряд Росморпорта, расчетное время завершения работ — 14 октября». Но, отметил министр, работа железнодорожных паромов «не является критичной, так как одна нитка железной дороги закрывает потребности во всех перевозках». Их будут держать в резерве.

Работа по анализу тяжести повреждений продолжается, пояснил Марат Хуснуллин на совещании Михаила Мишустина с вице-премьерами 10 октября. Ведут работы водолазы, которые проверяют опоры моста. В результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор.

Предварительно планируется устранить эти повреждения к концу недели. Сейчас подводится техника, в том числе плавучие краны, к концу недели начнутся поставки металлоконструкций из Тюмени, Кургана и Воронежа. Идет и обследование железнодорожного полотна.

По предварительным оценкам Марата Хуснуллина, придется заменить два пролета. Разрабатывается график демонтажа поврежденной конструкции: как сообщил вице-премьер, он будет готов в течение трех дней.

Виталий Савельев ожидает от ОАО РЖД заключения о проведении обследования и о состоянии неисправного пути 13 октября.

Глава Крыма Сергей Аксенов обещает, что все работы по восстановлению моста будут закончены в течение 1–1,5 месяца. В ОАО РЖД, Крымских железных дорогах (собственник железнодорожной инфраструктуры моста), Минтрансе и секретариате Марата Хуснуллина дополнительных комментариев не дали.

Параллельно власти разрабатывают альтернативный маршрут в Крым по новым территориям протяженностью 359 км. На 180 км из них, по словам вице-премьера, ведутся восстановительные работы, хотя «уже сегодня совершенно спокойно мы можем по этим дорогам ехать». Однако собеседники “Ъ” в отрасли сомневаются, что этот маршрут «в силу объективных обстоятельств» будет востребован перевозчиками. По словам одного из источников “Ъ”, «чем рисковать грузом на новых территориях, проще дождаться окончания ремонта моста, а пока пользоваться паромами».

Наталья Скорлыгина, Александра Мерцалова