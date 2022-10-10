Крымский мост обесфуражен

Работы по восстановлению движения по Крымскому мосту продолжаются. Поезда идут по одному пути в обычном графике, по неповрежденной автополосе организовано движение легковых автомобилей в обе стороны. Грузовое движение обещают восстановить с 16 октября, а пока фуры попадают в Крым на пароме: их поставлено на линию два, еще два должны вскоре прибыть, после чего можно будет переправлять 160–180 грузовиков в сутки. Параллельно власти разрабатывают на полуостров альтернативный сухопутный маршрут протяженностью 360 км через новые территории. Однако перевозчики сомневаются, что он будет пользоваться популярностью.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что запуск грузового движения по Крымскому мосту запланирован на 16 октября. Реверсивное движение легковых автомобилей по одной полосе с интервалом 40 минут в каждую сторону было налажено еще 8 октября, сутками позже — и движение в обе стороны. Починили барьеры, освещение на мосту, восстановили разметку. По словам главы Минтранса Виталия Савельева, после инцидента и к утру 10 октября мост пересек 6851 автомобиль.
Грузовое и автобусное автосообщение налажено через паромную переправу. По словам господина Аксенова, в очереди на паром со стороны Крыма стоят около 800 фур, по данным администрации Краснодарского края, еще около 700 фур ждут с другой стороны. Сейчас ходят два автомобильно-пассажирских парома — «Керченский-2» (15 машин) и «Лаврентий» (20 автопоездов), к утру 10 октября они перевезли 407 грузовых автомобилей и 1756 пассажиров. Паром ходит круглосуточно, чему на выходных способствовал штиль, но в начале недели метеорологи ждут усиления северо-западного ветра до 13–16 м/с.
На 10 и 15 октября запланировано прибытие двух дополнительных автомобильных паромов. Также с 8 октября работают три пассажирских парома вместимостью 100, 200 и 250 человек, они перевезли 2882 пассажира. По словам Сергея Аксенова, к 11 октября общая мощность паромов будет составлять до 140–160 фур в сутки.
Логистические компании отмечают сложности с доставкой грузов в Крым. Так, Ozon временно ограничил для жителей региона возможность совершать заказы, «Почта России» предупредила о возможных задержках с доставкой отправлений.
Источник в отрасли говорит, что по состоянию на утро понедельника коммерческие грузы не принимали на паром, пропуская вперед грузы МЧС и гуманитарные.
Региональные власти из-за скопления транспорта у переправы попросили владельцев грузовиков и пассажирских автобусов по возможности отложить поездки в Крым. Но гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что на турбизнес это заметно не повлияло: туроператоры свернули автобусные программы еще в сентябре, граждане добираются на полуостров на поездах и личных автомобилях. Бронирования туров в Крым 10 октября, по словам господина Ромашкина, были на 30–40% ниже, чем неделю назад: «Это связано как с сезонным фактором, так и с тем, что часть туристов взяла паузу». Основная волна отказов, говорит он, прошла на выходных, отменено 10% запланированных на октябрь заездов.
Пассажирские и грузовые поезда пошли по мосту еще 8 октября, пока по одному пути. Восстановлено и пригородное сообщение. Поезда ходят по поврежденному участку со скоростью 40 км/ч.
Кроме того, 12 и 15 октября должны прибыть три железнодорожных парома. «Для двух паромов, прибывающих 15 октября, ограничением являются недостаточные глубины в порту Керчь,— пояснил Виталий Савельев.— Для произведения дноуглубительных работ из Геленджика мобилизован земснаряд Росморпорта, расчетное время завершения работ — 14 октября». Но, отметил министр, работа железнодорожных паромов «не является критичной, так как одна нитка железной дороги закрывает потребности во всех перевозках». Их будут держать в резерве.
Работа по анализу тяжести повреждений продолжается, пояснил Марат Хуснуллин на совещании Михаила Мишустина с вице-премьерами 10 октября. Ведут работы водолазы, которые проверяют опоры моста. В результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор.
Предварительно планируется устранить эти повреждения к концу недели. Сейчас подводится техника, в том числе плавучие краны, к концу недели начнутся поставки металлоконструкций из Тюмени, Кургана и Воронежа. Идет и обследование железнодорожного полотна.
По предварительным оценкам Марата Хуснуллина, придется заменить два пролета. Разрабатывается график демонтажа поврежденной конструкции: как сообщил вице-премьер, он будет готов в течение трех дней.
Виталий Савельев ожидает от ОАО РЖД заключения о проведении обследования и о состоянии неисправного пути 13 октября.
Глава Крыма Сергей Аксенов обещает, что все работы по восстановлению моста будут закончены в течение 1–1,5 месяца. В ОАО РЖД, Крымских железных дорогах (собственник железнодорожной инфраструктуры моста), Минтрансе и секретариате Марата Хуснуллина дополнительных комментариев не дали.
Параллельно власти разрабатывают альтернативный маршрут в Крым по новым территориям протяженностью 359 км. На 180 км из них, по словам вице-премьера, ведутся восстановительные работы, хотя «уже сегодня совершенно спокойно мы можем по этим дорогам ехать». Однако собеседники “Ъ” в отрасли сомневаются, что этот маршрут «в силу объективных обстоятельств» будет востребован перевозчиками. По словам одного из источников “Ъ”, «чем рисковать грузом на новых территориях, проще дождаться окончания ремонта моста, а пока пользоваться паромами».