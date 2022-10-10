Кредитов хватило для обвинения

Как стало известно “Ъ”, в расследуемом ГСУ СКР уже более двух лет уголовном деле о растрате в Московском вексельном банке (МВБ) появился первый фигурант. Под стражу отправлена бывший председатель правления этого кредитного учреждения Лариса Самарова. По данным “Ъ”, речь в материалах уголовного дела идет о выводе из банка около полумиллиарда рублей путем выдачи кредитов неплатежеспособным заемщикам. В общей же сложности разорившееся финансовое учреждение задолжало кредиторам 934,6 млн руб.

Басманный райсуд Москвы отправил в СИЗО до 20 ноября бывшего председателя правления МВБ Ларису Самарову. Ходатайствуя об избрании ей самой строгой меры пресечения, следователь настаивал, что, оставаясь на свободе, подследственная может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по делу. Оснований для того, чтобы не согласиться с этими доводами, несмотря на возражения защитника госпожи Самаровой, у суда не нашлось.

Уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в Московском вексельном банке ГСУ СКР возбудило в мае 2020 года. При этом с заявлениями о причинении имущественного вреда кредитному учреждению Центробанк обращался в правоохранительные органы еще в ноябре 2018 года и феврале 2019 года. В декабре 2019-го аналогичное заявление поступило и от Агентства по страхованию вкладов (АСВ), разбиравшегося с тем, куда топ-менеджмент растратил средства кредиторов. Кроме того, временная администрация усмотрела в действиях лиц, контролировавших банк, еще и признаки преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). Впрочем, до возбуждения уголовного дела по этой статье пока не дошло.

Лицензии МВБ лишился в августе 2018 года из-за «систематического проведения операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка, вложения средств в сомнительные активы, из-за чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества». Тогда же госпожу Самарову, которая с 2010 года работала в банке начальником отдела операций на денежном рынке, а через полтора года стала председателем правления, временная администрация уволила из банка. Это решение в январе 2019 года Лариса Самарова обжаловала в Тимирязевском райсуде Москвы. Там она настаивала на восстановлении в должности и выплате денежной компенсации за вынужденный прогул в размере 1,6 млн руб. В удовлетворении иска ей отказали.

В уголовном же деле речь, по данным “Ъ”, идет о выводе из банка активов как минимум на полмиллиарда рублей. По версии следствия, хищения осуществлялись путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладавших возможностью расплачиваться по долгам. Кроме того, топ-менеджмент банка приобрел паи ЗПИФа «Холи Лэнд» якобы по существенно завышенной стоимости, а свое имущество реализовывал фактически без оплаты. Его приобретателями, как полагают в СКР, вероятнее всего, являлись лица, аффилированные с владельцами МВБ. В итоге на момент отзыва лицензии активы банка оценивались в 569 млн руб., а долг перед кредиторами составлял более 934 млн руб. При этом 817,7 млн из них приходились на обязательства перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

По данным “Ъ”, своей вины в инкриминированном ей деянии Лариса Самарова не признает. Ее адвокат для комментариев был недоступен.

Отметим также, что в ноябре прошлого года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с девяти контролировавших МВБ лиц убытков в размере 416 млн руб., $3 тыс. и €190 тыс. Помимо госпожи Самаровой среди ответчиков значится и ее сын Иван Самаров, являвшийся членом совета директоров кредитного учреждения. Не исключено, что помимо арестованной Ларисы Самаровой кто-то из ответчиков по арбитражному делу в ближайшее время может стать фигурантом и уголовного дела.

Олег Рубникович