13,7 процента составила потребительская инфляция в сентябре 2022 года, сообщил Росстат. По сравнению с августом она замедлилась на 0,6 процентного пункта (п. п.), а без учета продовольствия, регулируемых тарифов, подакцизной продукции — на 0,2 п. п., до 16,4%, оценили в Минэкономики. С исключением сезонности в сентябре по сравнению с августом показатель вырос на 0,25% (0,01% месяцем ранее) из-за возобновления роста цен на непродовольственные товары, а также прекращения дефляции на электро- и бытовые товары. Услуги подорожали за счет бытовых и правовых услуг, страхования и образования. Сезонно сглаженная аннуализированная инфляция, по оценкам банковских аналитиков, близка к цели ЦБ в 4%.