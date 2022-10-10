К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник Кущей

Вечером 10 октября евреи в России и во всем мире начинают торжества «суккот», «праздника кущей». Тора содержит на этот счет специальную заповедь от Б-га: «В 15-й день седьмого месяца, когда вы собираете плоды земли, празднуйте праздник Г-сподень семь дней… В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь перед Б-гом вашим семь дней… В кущах живите семь дней… чтобы знали все поколения, что в кущах Я поселил сынов Израиля, когда вывел их из Египта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный раввин России Берл Лазар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Главный раввин России Берл Лазар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как видим, здесь сочетается сразу несколько идей. «Жить в кущах» — это память о том, что Б-г вывел еврейский народ из рабства на свободу. «Собирать плоды земли» — это сбор урожая, то, что обеспечивает нам сытую и благополучную жизнь. А «веселиться перед Б-гом» — это понимание того, что все наши достижения реально возможны только с Б-жьей помощью. Да, мы должны трудиться, прилагать все свои силы, опыт и знания для достижения поставленной цели, но гарантией успеха может быть только помощь Создателя.

Это, кстати, еще одна причина того, чтобы в дни праздника собираться в шалашах: дома, в своих стенах, человек привык чувствовать себя защищенным, а в шалаше он лучше понимает, как хрупок окружающий мир и что реальная защита обеспечивается только Б-гом. Иными словами — мы должны благодарить Вс-вышнего не только за то, что Он послал нам хороший урожай, но вообще за все, что у нас есть.

Интересно, что в нашей традиции праздничные шалаши зовутся «суккат-шалом» — «куща мира». Это потому, что в дни праздника суккот евреи должны молиться за всех детей Б-жьих, за все народы мира, за их покой и благополучие. А такое возможно, только когда между народами царит мир. Все люди в мире разные, у каждого свое мнение. К сожалению, порой люди слишком уверены в своей правоте и пытаются навязать ее окружающим. Отсюда непонимание, раздоры и даже войны.

И тут надо вспомнить, что Б-г — наш общий отец, что Он объединяет всех нас и желает, чтобы мы жили как братья. Когда мы с Б-гом — мы, естественно, уважаем друг друга, находим взаимопонимание и решаем любые проблемы миром. Именно поэтому Тора называет суккот «днями нашей радости», ведь истинная радость — это мир и братство, взаимное уважение и молитва друг за друга!

Главный раввин России Берл Лазар