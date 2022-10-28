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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 85 лет главному раввину России Адольфу Шаевичу

Адольф Шаевич

Адольф Шаевич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Адольф Шаевич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России, муфтий, шейх Равиль Гайнутдин:

— Уважаемый Адольф Соломонович! Сердечно поздравляю с Вашим юбилеем! Все годы Вашей жизни — и в тяжелые 1990-е годы становления нового российского общества, и сегодня — Вы всегда вместе со своими единоверцами и согражданами преданно служили и служите своей религии. С Вашим именем связаны многие значимые страницы деятельности Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России, Ваши усилия по укреплению мира и стабильности в межнациональных и межрелигиозных отношениях по достоинству оценены руководством нашей страны. И да сбудутся все молитвенные пожелания Вам и Вашим близким, долголетия, крепкого здоровья, жизненной энергии, семейного благополучия.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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