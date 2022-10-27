Сегодня исполняется 68 лет директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нарышкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Нарышкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров:

— Уважаемый Сергей Евгеньевич! Примите сердечные поздравления с днем рождения! Работа в Российском историческом обществе, воссозданном при Вашем деятельном участии, а во многом — Вашими руками, дала мне возможность увидеть Вас не только как государственного деятеля с огромным опытом и кругозором, но и как яркого и глубокого человека с собственным стилем общения и решения рабочих задач. Люди науки ценят Вас как руководителя, хорошо знающего сложную проблематику обустройства российской научной сферы, видящего Россию как страну, генерирующую новое научное знание, способного преодолеть барьеры на этом пути. И при этом — находящегося в постоянном диалоге с учеными, умеющего слышать своих собеседников, чуткого и отзывчивого к их проблемам. Атмосфера Дома РИО на Воронцовом Поле располагает к спокойному и уважительному разговору об истории. Ваше определение исторической правды как объективного знания о прошлом, добытого научным путем, точно отражает суть нашей профессии. Желаю Вам здоровья и многих сил!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»