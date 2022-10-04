Фотон им друг

Нобелевской премией по физике в 2022 году награждены исследователи в области квантовой механики, проводившие «эксперименты с запутанными фотонами, когда две разделенные частицы ведут себя как единое целое». Награду в размере $1,1 млн разделят французский и американский физики Ален Аспе и Джон Клаузер, а также австрийский ученый Антон Цайлингер. Эксперименты лауреатов позволили проводить исследования с квантовыми компьютерами и сетями, пояснили в Нобелевском комитете. Антон Цайлингер также изучал квантовую телепортацию, но заверил, что достижения нынешней науки не позволят мгновенно телепортировать людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены Нобелевского комитета объявляют победителей премии по физике

Фото: Reuters Члены Нобелевского комитета объявляют победителей премии по физике

Фото: Reuters

Нобелевские лауреаты в области физики удостоены за новаторские эксперименты с «использованием запутанных квантовых состояний, когда две частицы ведут себя как единое целое, даже когда разделены». Их исследования «открыли путь для новых технологий», основанных на квантовой механике, пояснили в Нобелевском комитете. «Одним из главных факторов является то, как квантовая механика позволяет двум или более частицам существовать в состоянии так называемой запутанности. То, что происходит с одной из частиц в паре, определяет, что происходит с другой частицей, даже если они находятся далеко друг от друга»,— уточнили в комитете.

Разработки лауреатов выстраивались вокруг неравенства или теоремы Белла (открыта в 1960-х годах математиком Джоном Стюартом Беллом). В теореме утверждается, что вне зависимости от наличия скрытых параметров, влияющих на физические характеристики квантовой частицы, можно провести эксперимент, результаты которого подтвердят или опровергнут наличие таких скрытых параметров. 79-летний Джон Клаузер, возглавляющий исследовательскую компанию J. F. Clauser and Associates, сумел провести такой эксперимент: он создал устройство, запускающее одновременно два запутанных фотона (частица, способная существовать, только двигаясь со скоростью света). В результате Джону Клаузеру удалось доказать нарушение неравенства Белла. Профессор Университета Париж-Сакле 75-летний Ален Аспе сумел доработать устройство так, чтобы его изначальные настройки не влияли на конечный результат. Наконец, профессор Венского университета 77-летний Антон Цайлингер изучал состояния квантовой запутанности. Его группа сумела впервые осуществить квантовую телепортацию (перемещает квантовое состояние от одной частицы к другой на расстоянии).

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В Нобелевском комитете подчеркнули, что основы квантовой механики — «не просто теоретический или философский вопрос». «Невыразимые эффекты квантовой механики уже начинают находить применение. Существует обширная область исследований, включающая квантовые компьютеры, квантовые сети и безопасную связь с квантовым шифрованием»,— говорится в пресс-релизе комитета. Председатель Нобелевского комитета Андерс Ирбек добавил: «Становится все более очевидным, что появляется новый вид квантовой технологии».

Руководитель научной группы в Российском квантовом центре Алексей Федоров назвал награду трем ученым «давно ожидаемой». «Их эксперименты помогли впервые проверить теоретические концепции, в том числе корпускулярно-волновой дуализм, нелокальность, запутанность, которые являются основой для систем квантовой коммуникации, сенсорики и вычислений»,— сказал ТАСС господин Федоров. Старший научный сотрудник лаборатории квантовой обработки информации «Сколтеха» Игорь Захаров счел присуждение Нобелевской премии по физике знаком того, что «мир вступил в эпоху квантовой обработки информации». Господин Федоров напомнил, что Антон Цайлингер в 2017 году принимал участие в китайском эксперименте со спутником связи «Мо-цзы», в ходе которого был поставлен рекорд дальности по квантовой телепортации — 1,2 тыс. км.

Примечательно, что сам господин Цайлингер отверг на пресс-конференции Нобелевского комитета в Стокгольме возможность телепортации людей.

Австрийский ученый сомневается, что достижения квантовой физики «когда-либо позволят мгновенно перемещать людей в пространстве».

«За счет использования феномена запутанности частиц можно передать всю информацию, которую несет на себе объект, в другое место, где он собирается заново. Но представить себе подобные действия в отношении больших физических тел в данный момент невозможно»,— пояснил он.

Вручение Нобелевской премии пройдет 10 декабря в Стокгольме: лауреаты разделят 10 млн шведских крон (около $1,1 млн). Первая Нобелевская премия по физике была присуждена в 1901 году немцу Вильгельму Рентгену за открытие излучения, названного его именем. Советские и российские физики становились лауреатами в этой номинации 12 раз. В 2021 году награду в этой области получили Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи за исследование физического моделирования климата Земли и предсказания глобального потепления.

Александр Воронов