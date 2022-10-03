10 процентов в годовом выражении составила инфляция в зоне евро на конец сентября, сообщил Евростат (к августу рост цен ускорился до 1,2%, месяцем ранее — 0,5%). Базовая инфляция (за вычетом продовольствия и энергии) выросла за месяц на 1% (против 0,5% в августе), в годовом выражении — усилилась с 4,3% до 4,8%. Прирост цен на энергию вновь ускорился после стагнации в августе — плюс 3% месяц к месяцу (год к году — 40,8% против 38,6%), цены же продовольствия сохранили темп роста (1%), год к году их рост ускорился — с 10,6% до 11,8%. В Германии рост цен ускорился с 8,5% до 10,9% (за месяц на 2,2%), во Франции замедлился с 6,6% до 6,2% (минус 0,5%), в Эстонии, Латвии и Литве он остался выше 20%.