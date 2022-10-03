Инновациям ищут имя

К 1 ноября правительство должно выполнить поручение президента и дать определение понятию «технологическая компания» — для того чтобы чиновники могли бы эффективнее отбирать получателей господдержки. Участвующие в обсуждении эксперты ИСИЭЗ ВШЭ предлагают воспользоваться опытом Китая, где применяется комплексная система оценки инновационности компаний, включающая в себя как формальные критерии, так и результаты экспертизы. Как отмечается в исследовании ИСИЭЗ по этой теме, при такой системе от компаний потребуется добровольное предоставление данных и этот процесс было бы желательно стимулировать — например, налоговыми льготами.

Поручение определиться, что же такое технологические компании, применяющие в своей деятельности инновационные технологии, было дано Белому дому в начале сентября (см. “Ъ” от 6 сентября). Заявленная цель этой работы — оказание адресных мер господдержки в области технологического развития. Как сообщили “Ъ” в Минэкономики, «критерии технологических компаний в настоящее время прорабатываются совместно с экспертами и заинтересованными органами власти».

Участвующие в обсуждении эксперты ИСИЭЗ отмечают, что сложность определения критериев состоит, в частности, в том, что статистика не позволяет решить эту задачу, поскольку первичные статданные носят обезличенный характер. В исследовании ИСИЭЗ по этой теме отмечается, что практически безальтернативным источником надежных сведений о деятельности компаний выступает бухгалтерская отчетность, именно она позволяет обнаружить два явных признака инновационной активности — нематериальные активы (НМА) и результаты исследований и разработок (НИОКР).

Однако оба имеют естественные ограничения. Нематериальные активы — широкое понятие, отчетность не позволяет оценить стоимость, полученную непосредственно в результате НИОКР. Кроме того, часть общих расходов компании на НИОКР может быть скрыта в отчетности, например, они могут учитываться в составе НМА или основных средств. Еще одна трудность — у организаций, применяющих упрощенные способы ведения бухучета, эти сведения в отчетности вообще не выделены. По оценке ИСИЭЗ, только 29% юридических лиц предоставляют полную бухгалтерскую отчетность. В РФ в 2021 году действовали 3,2 млн юридических лиц, и, по расчетам экспертов, из них не более 1,6% отразили в бухгалтерской отчетности данные о стоимости НМА и 0,1% — о результатах НИОКР.

В такой ситуации в ИСИЭЗ предлагают воспользоваться опытом КНР, где система определения технологических компаний развивается по меньшей мере с 2008 года. Претенденты на получение этого статуса сначала оцениваются по количественным показателям, отражающим виды инновационной деятельности и дифференцированным с учетом размера компании (доля работников, вовлеченных в проведение исследований и разработок, доля затрат на них в выручке и другие). Помимо этого, проводится экспертная оценка инновационного потенциала предприятия и проверка представленной заявителем информации — этим занимаются специальные аккредитационные агентства. Если компания соответствует всем формальным критериям и проходит экспертизу, она включается в перечень технологических и может получить налоговые преференции.

При этом, отмечает директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ Евгений Куценко, китайская система требует предоставления данных предприятиями на добровольной основе, поэтому на первый план выходит вопрос стимулов для бизнеса. Так как китайский подход применим для оценки широкого круга организаций (тысяч и десятков тысяч), то мотивировать компании в РФ можно было бы предоставлением налоговых льгот тем, кто готов раскрыть властям свои показатели.

Венера Петрова