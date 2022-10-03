Обход Хабаровска украли в Москве

По данным СКР, при строительстве введенной в июле 2022 года в эксплуатацию первой на Дальнем Востоке скоростной автомагистрали «Обход Хабаровска» было похищено более 1 млрд руб. На днях по этому факту возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Пока в нем фигурируют неустановленные управленцы из компании-инвестора — московского ООО «ПФ "ВИС"», подрядной организации из Саратова ООО «ФДВ» и столичного ООО «ТранСтрой», выступавшего в роли субподрядчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным СКР, при строительстве скоростной автомагистрали в обход Хабаровска не обошлось без хищений

Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края По данным СКР, при строительстве скоростной автомагистрали в обход Хабаровска не обошлось без хищений

Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве на Дальнем Востоке первой в регионе скоростной автомагистрали возбудило следственное управление СКР по Центральному округу Москвы. Тот факт, что дело расследуется в столице, объясняется тем, что его основной фигурант — генподрядчик строительства ООО «ПФ "ВИС"» базируется именно в Москве. Основанием же для расследования, как заявили “Ъ” в группе ВИС, стало обращение в правоохранительные органы именно их представителя, а само дело «касается одного из субподрядных договоров в рамках строительства автодороги "Обход Хабаровска"».

Концессионное соглашение между правительством Хабаровского края и ООО «Региональная концессионная компания» (входит в группу ВИС) о строительстве и эксплуатации 27-километровой платной автомагистрали было подписано в декабре 2016 года. Помимо того что автодорога имеет стратегическое значение, соединяя между собой три федеральные трассы — «Амур», «Уссури» и «Восток», она должна была разгрузить еще и центр города от транзитного транспорта.

Финансирование проекта происходило за счет государственно-частного партнерства. Около 30 млрд руб. было выделено из федерального и регионального бюджетов, а еще 17,5 млрд руб. составили инвестиции группы ВИС.

Движение по автомагистрали запустили 15 июля 2022 года. А спустя всего два с половиной месяца было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, хищения при строительстве автодороги происходили в период с 15 января 2019 года по 1 октября 2021 года, когда топ-менеджеры из ООО «ПФ "ВИС"» вступили в сговор с руководителями ООО «ФДВ» и ООО «ТранСтрой».

Как следует из материалов дела, 5 февраля 2018 года генподрядчик строительства ПФ «ВИС» заключил договор с саратовским ООО «ФДВ» на проведение «комплекса строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства "Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 — км 42»"». Сумма контракта составила 8,6 млрд руб. Еще через два дня ООО «ФДВ» заключило договор субподряда на такую же сумму с базировавшимся в то время также в Саратовской области ООО «ТранСтрой». Именно последняя компания и нанимала фирмы, ставшие непосредственными исполнителями работ.

Суть махинаций, по версии следствия, заключалась в искусственном занижении себестоимости оказываемых «ТранСтрою» услуг. Более того, как считают следователи, «реальных намерений осуществлять оплату произведенных субподрядными организациями работ на момент заключения указанных договоров» участники аферы якобы вообще не планировали. Есть ли такие факты в материалах дела, неизвестно. А вот то, что ООО «ТранСтрой» регулярно недоплачивало как строителям автотрассы «Обход Хабаровска», так и поставщикам различных машин и оборудования, подтверждается многочисленными исками последних в арбитражные суды. Причем суммы задолженности варьируются от нескольких десятков тысяч рублей до нескольких миллионов. Практически все требования истцов суды удовлетворили. Например, ООО «Мастер Плит Строй» отсудило у «ТранСтроя» 6,6 млн руб., а ООО «Арден-Сервис» — около 52 тыс. руб.

В общей сложности, как установило следствие, у ООО «ТранСтрой» образовалась задолженность перед субподрядчиками в размере более 1,1 млрд руб. При этом в бухгалтерском балансе в качестве убытка она отражена не была, чтобы впоследствии, как полагают в СКР, фирму можно было продать как ликвидный актив. В дальнейшем так и произошло. Благодаря усилиям предполагаемых мошенников, в 2020 году ООО «ПФ "ВИС"» приобрело 100% доли уставного капитала ООО «ТранСтрой». В итоге долг в размере 1,1 млрд руб. фактически повис на новом собственнике проблемной компании. В самой группе ВИС заявили “Ъ”, что приобрели компанию «с целью развития собственных строительных возможностей группы ВИС в рамках реализации проектов в транспортной сфере».

Отметим, что пока ни подозреваемых, ни обвиняемых в этом деле нет. При этом очевидно, что вопросы у следствия возникнут в первую очередь к бывшему председателю совета директоров и гендиректору ООО «ПФ "ВИС"» Юрию Раушкину, руководившему предприятием с января 2018 по январь 2019 года и сменившему его на этой должности Руслану Семенову. Последний в сентябре прошлого года также покинул компанию. В группе ВИС причину их отставки уточнять не стали, лишь отметили, что оба уволились по собственному желанию. «В рамках проводимых следственных действий мы не можем комментировать суть возбужденного уголовного дела, но хотели бы подчеркнуть, что указанная ситуация никак не отразилась на стоимости работ по созданию автодороги. Заявленная в рамках следствия сумма — ущерб, нанесенный именно нашей компании»,— добавил “Ъ” руководитель департамента по корпоративным коммуникациям группы ВИС Сергей Козловский.

Олег Рубникович