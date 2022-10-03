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Коммерсантъ FM
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Блины без агрегаторов

Сеть «Теремок» запускает доставку

На фоне консолидации сервисов доставки еды — покупки «Яндексом» Delivery Club — сети общепита стараются снизить зависимость от них. Так, сеть «Теремок» запускает собственную доставку. Но сейчас интерес москвичей к этой услуге, в отличие от жителей других регионов, серьезно ослаб.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О том, что «Теремок» запускает свою доставку, “Ъ” сообщили в самой компании. Пока она осуществляется из девяти заведений в Москве, к концу 2022 года планируется распространить ее на все столичные заведения, а к весне 2023 года — на точки в Петербурге и Краснодаре. Всего в систему собственной доставки должны войти 322 заведения. Спрос на доставку готовой еды из ресторанов и кафе увеличился в 2020 году и продолжает расти, отмечают в «Теремке», поэтому сеть решила развивать доставку как отдельное направление бизнеса.

В сети добавили, что для доставки будут привлечены курьеры «Яндекс.Доставки». Это подтвердили в самом сервисе. Условия сотрудничества стороны не раскрывают. Чаще всего собственная доставка осуществляется курьерами сторонних сервисов. Burger King самостоятельно доставляет заказы только в регионах, а в Москве — курьеры «Яндекс.Еды», уточняли источники “Ъ”. В конце 2021 года KFC только спустя пять лет после неудачной попытки создать такой сервис вновь решилась запустить собственную доставку. У сети «Вкусно — и точка», пришедшей на смену McDonald’s, пока нет доставки даже через сторонние сервисы.

«Теремок» решил запустить свою доставку для снижения расходов и зависимости от агрегаторов, но на практике это сложный бизнес, полагает гендиректор RestCon Елена Перепелица. Совладелец сети «Раковая» Евгений Ничипурук считает, что для компаний с невысоким чеком платить комиссию агрегаторам в 35% дорого. С сентября 2022 года у сервисов по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еды» стал один владелец — холдинг «Яндекс». Господин Ничипурук полагает, что это вряд ли повлияет на комиссию сервисов, так как «если ее еще немного увеличить, то работа с сервисами станет убыточной для рестораторов».

Тенденции последнего времени на российском рынке доставки готовой еды и его перспективы оцениваются по-разному. Так, по подсчетам Tinkoff Data, число заказов на доставку из заведений общепита в Москве в январе—сентябре 2022 года снизилось на 31% год к году, а совокупные траты — на 25%. Количество трансакций и совокупные траты москвичей в «Яндекс.Еде» снизились на 59% и 46%, в Delivery Club — на 17% и 19%, добавили в Tinkoff Data. Потребительский рынок временно лишится сотен тысяч уехавших платежеспособных клиентов, и спрос на доставку готовой еды будет снижаться, считает Елена Перепелица. В «Яндекс.Еде» не прокомментировали данные Tinkoff Data. В Delivery Club сообщили “Ъ”, что рынок доставки готовой еды и продуктов в этом году продолжает рост. Там считают, что проникновение услуги доставки еды увеличивается по всей России, так как в регионах оно пока еще на небольшом уровне. В «Infoline-Аналитике» рассчитывают, что совокупная емкость рынка доставки готовой еды из ресторанов с учетом самовывоза и продуктов из торговых сетей в 2022 году вырастет не менее чем на 40%, до 1,2 трлн руб. При этом, как ожидают эксперты, доля доставки из ресторанов снизится с 56% до 47% из-за серьезного роста рынка доставки из торговых сетей.

Дарья Андрианова

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