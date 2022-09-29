Коммунист почти дошел до КС

Верховный суд (ВС) в четверг отклонил жалобу представителя КПРФ Валерия Рашкина на лишение его статуса депутата Госдумы за незаконную охоту. Мотивировочная часть станет известна позднее, а пока было объявлено только то, что суд не встал на сторону коммуниста. Сам господин Рашкин не удивлен отказом и планирует дойти до Конституционного суда (КС), чтобы и там оспорить право Госдумы лишать депутатов полномочий, полученных от народа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на аргументы Верховного суда, Валерий Рашкин не теряет надежду вернуться в депутаты

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Несмотря на аргументы Верховного суда, Валерий Рашкин не теряет надежду вернуться в депутаты

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В удовлетворении исковых требований отказать»,— огласил судья Вячеслав Кириллов резолютивную часть решения ВС в отношении жалобы Валерия Рашкина. Экс-депутат пытался доказать, что Госдума лишила его полномочий с нарушением регламента: на момент принятия этого решения, 25 мая, в палату еще не поступили заверенные документы из суда первой инстанции. Последний мог предоставить копию приговора только после того, как сам получил дело из апелляции, а это произошло только 30 мая. Кроме того, жаловался Валерий Рашкин, мандатная комиссия, инициировавшая вопрос о лишении депутата полномочий, не проводила по этому подводу очного заседания. Также экс-депутат считает, что обнаружил в законодательстве существенный пробел в самом механизме лишения парламентария полномочий: последними депутата наделяет народ, а значит, коллеги по парламенту просто не могут их отобрать. Господин Рашкин апеллировал к постановлению КС от 12 апреля 1995 года по делу о толковании ряда статей Конституции. В нем отмечается, что акты парламента должны воплощать интересы большинства в обществе, а не только парламентского большинства. Принятое Госдумой решение, по мнению коммуниста, носило выраженный политический характер: за него проголосовали 337 из 450 депутатов, 301 из которых представляет фракцию «Единой России». Коммунист назвал такое решение «политической расправой над оппозиционным депутатом». Адвокат господина Рашкина Кирилл Сердюков, в свою очередь, напомнил суду, что лишение права занимать определенную должность — разновидность уголовного наказания. Но Калининский районный суд, вынесший экс-депутату приговор, таких санкций не назначал.

Депутат Госдумы Сергей Обухов, выступавший на суде в поддержку коллеги по партии, рассказал, что был смущен скоростью принятия решения в отношении Валерия Рашкина. Господин Обухов предлагал коллегам по парламенту не спешить и дождаться, когда поступят все документы, но его не поддержали.

Представитель Госдумы просил суд рассмотреть дело в свое отсутствие. В письменных пояснениях говорится, что решение о лишении депутата Рашкина полномочий было принято в полном соответствии с законом и регламентом Госдумы. Калининский районный суд, как и было положено, в течение трех дней проинформировал Госдуму о вступлении приговора в отношении депутата в законную силу и предоставил копии. А регламент Госдумы устанавливает для мандатной комиссии лишь кворум, но не запрет на голосование опросным путем. Таким образом, доводы заявителя опровергаются доказательствами и не имеют правового значения, говорилось в объяснении.

Господин Рашкин не был удивлен решением ВС и заявил “Ъ”, что теперь у него появится основание для обращения в КС.

Ранее последний уже отклонил обращение коммуниста из-за отсутствия конкретного судебного дела: экс-депутат обратился в высший суд, не исчерпав всех средств защиты, объяснял тогда секретариат КС.

Теперь Валерий Рашкин снова намерен привлечь внимание КС к очевидным пробелам в механизме лишения депутата полномочий, учитывая, что в последнее время количество оснований для такого решения резко увеличилось: «уволить» депутата могут даже за отсутствие на заседаниях. Экс-парламентарий опасается, что положение, при котором конституционное большинство в Госдуме принадлежит противникам КПРФ, открывает прямой путь к политической расправе. Коммунист считает, что подобные решения может выносить только суд.

Скорее всего, КС и на этот раз не станет рассматривать жалобу Рашкина, а в отказном определении напишет, что лицо, которое претендует на публичный статус, должно пользоваться особым доверием, прогнозирует юрист Алексей Рыбин.

До сих пор, напоминает он, именно такой аргумент суд использовал, отклоняя жалобы на ограничения пассивного избирательного права, например в связи с причастностью к деятельности террористических или экстремистских организаций. Между тем в аргументах депутата явно есть резон, считает юрист, норма сформулирована очень жестко и позволяет лишить депутата статуса практически под любым предлогом, особенно с учетом современных политических реалий.

Анастасия Корня