Обвинение обыграло футбольного менеджера

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего руководителя футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина, признанного виновным в особо крупном мошенничестве. Как было установлено в суде, в 2019–2020 годах футбольный менеджер, завысив численность своих учеников, незаконно получил из бюджета 36,2 млн руб. Сам он утверждал, что из этих средств себе не взял ни копейки, потратив деньги на развитие академии. Тем не менее суд обязал господина Ларина компенсировать Москомспорту причиненный ущерб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Ларин утверждает, что все бюджетные деньги были потрачены на футбольную академию

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Николай Ларин утверждает, что все бюджетные деньги были потрачены на футбольную академию

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Огласить приговор Николаю Ларину судье Ларисе Семеновой удалось лишь с третьей попытки, до этого назначенные сроки постоянно переносились. В среду господин Ларин, с которого была взята подписка о невыезде, прибыл в суд в сопровождении адвокатов. За ним в зал проследовали журналисты и воспитанники академии. Последних оказалось так много, что часть группы поддержки, не найдя свободных мест в зале, столпилась у двери. Председательствующая позволила пришедшим слушать приговор сидя, поскольку «на оглашение потребуется несколько часов». В итоге хватило трех.

Из текста приговора следовало, что руководителю академии «Чертаново» вменяли в вину два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — на суммы 12,184 млн руб. и 24,27 млн руб. По версии следствия, эти средства были выделены академии из бюджета Москвы в 2019 и 2020 годах на содержание нескольких десятков футболистов «высшего спортивного мастерства». Однако, как позже установили проверяющие, 34 из них вообще не числились в футбольной академии, поскольку перешли в другие спортивные школы либо совсем ушли из спорта. Между тем деньги на содержание этих «мертвых душ» продолжали поступать.

Отметим, что спортивный менеджер сам дал повод для проверки академии: выступая в конце 2020 года на совещании в Москомспорте, он признался, что вынужден завышать в документах количество спортсменов, чтобы содержать имеющихся. Для устранения такой практики господин Ларин предложил увеличить финансирование спортивных школ за счет бюджета. Результатом выступления, однако, стала проверка прокуратуры.

После выявления приписок на Николая Ларина в апреле 2021 года в ГСУ СКР по Москве возбудили уголовное дело. Господин Ларин на первом же допросе признал нарушения, однако настаивал, что потратил дополнительные миллионы исключительно на содержание любимого детища — академии «Чертаново».

О несправедливости обвинений в адрес господина Ларина на процессе говорили его многочисленные воспитанники, которые собрали и перечислили 16 млн руб. в счет погашения заявленного Москомспортом иска на 36,2 млн руб. В поддержку коллеги выступили многие известные спортсмены и тренеры. Они заверяли суд, что система приписок в спортивных школах является вынужденной, поскольку иначе им не выжить.

Как бы то ни было, гособвинитель попросила в прениях признать Николая Ларина виновным и приговорить к четырем годам и четырем месяцам колонии общего режима. При этом представитель надзорного ведомства утверждала, что подсудимый, «предоставляя заведомо неверные планы комплектования футбольной академии, завышал требуемый объем бюджетного финансирования... что давало ему возможность тратить денежные средства, выделяемые бюджетом на подготовку спортсменов, по своему усмотрению».

В свою очередь, адвокаты Мария Эйсмонт и Александр Бозунов настаивали на переквалификации действий подзащитного на ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере), что позволило бы подсудимому рассчитывать на штраф либо принудительные работы.

Но председательствующая в целом согласилась с прокурором, хотя и назначила срок меньше запрошенного — три года колонии общего режима. При этом судья частично удовлетворила иск Москомспорта на 20,21 млн руб. с учетом уже внесенных воспитанниками осужденного 16 млн руб.

Когда господина Ларина вывели из зала, он попрощался с воспитанниками, плотно стоявшими вдоль стены. «Николай Юрьевич, вы красавец!» — крикнул ему кто-то вслед. Его защитники уже заявили, что обязательно обжалуют несправедливый, с их точки зрения, приговор.

Алексей Соковнин