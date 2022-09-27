91,3 пункта составил в августе рассчитываемый ИСИЭЗ ВШЭ Индекс экспортного климата обрабатывающей промышленности. Значение этого индикатора снизилось четвертый месяц подряд: в июле оно составляло 93,4 пункта, в июне — 102,5, в мае — 108,4, в апреле — 112 пунктов. Такая динамика свидетельствует «о продолжении формирования неблагоприятных тенденций условий внешнего спроса, определяемых большинством стран-партнеров», отмечают авторы индекса. Начиная с мая траектория индикатора указывает на вхождение в активную фазу деактивации промышленной и потребительской уверенности в зарубежных странах (преимущественно в Европе), формирующих внешний спрос на российскую продукцию.