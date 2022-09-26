2,661 триллиона рублей составлял на 1 сентября объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. Годом ранее, на 1 сентября 2021 года, долг регионов был равен 2,56 трлн руб. Таким образом, за год он вырос на 101 млрд руб. Разбивка долга по видам обязательств такова: на государственные ценные бумаги субъектов РФ приходится 747 млрд руб., на банковские кредиты — 47 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 1,824 трлн руб. Также в составе долга субъектов — госгарантии на 23 млрд руб., внешняя задолженность на $316 млн и «иные долговые обязательства» на 80 млн руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, на 1 сентября 2022 года был равен еще 370 млрд руб.