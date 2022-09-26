К читателям газеты «Коммерсантъ»

Еврейский Новый год

Уважаемые друзья! Поздравляю вас с наступлением 5783 года по еврейскому календарю!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Борода

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности Александр Борода

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Согласно еврейской традиции, годы отсчитываются со дня сотворения Всевышним первых людей — Адама и Евы. Следовательно, начало каждого нового года — это годовщина появления человека на Земле. Считается, что по еврейскому календарю это произошло в первый день месяца Тишрей, и в этот же день мы отмечаем праздник Рош аШана, название которого означает «Голова года».

В синагогах мы слушаем звуки шофара — духового инструмента из бараньего рога. Они призывают нас еще раз пересмотреть все наши поступки за год и раскаяться в своих ошибках. Важность этого обычая заключается в том, что Всевышний в Рош аШана начинает судить нас по нашим делам, чтобы через десять дней вынести окончательный приговор. Однако, несмотря на такой строгий смысл Рош аШана, этот день носит именно праздничный характер. Традиция также предписывает нам первого Тишрея устраивать торжественную трапезу, в ходе которой мы окружаем себя различными добрыми признаками, называемыми «симаним».

Каждый отдельный симан отражает то, чего мы желаем окружающим людям и себе в грядущем году. Начинаем мы с круглой белой халы, яблок и меда. Форма хлеба отражает цикличность года; его первый кусочек мы макаем в мед. После этого мы погружаем в мед и яблоко, чтобы ощутить сладость и представить, что такими же приятными будут дни будущего года. На праздничном столе также обязательно есть блюдо из головы рыбы или барана, чтобы напоминать нам всегда стремиться быть в голове, а не в хвосте. Есть и другие блюда из рыбы, и мы желаем, чтобы наше потомство множилось, как рыбы в море. Обязательно на столе есть гранат, чтобы наши заслуги увеличились до количества косточек в нем.

Мы верим, что, окружив себя символами счастья, процветания и благополучия, мы начнем новый год радостно, никогда при этом не забывая обо всем, чему нас научил уже прошедший. Прошлый год, безусловно, принес нам свои испытания, с ними столкнулись все люди нашей страны. Но мы должны всегда верить, что если наши мысли направлены к добру, к взаимопомощи и уважению, то нам удастся преодолеть любые препятствия.

Позвольте пожелать вам духовных сил в новом году, и пусть многочисленные благословения Всевышнего принесут вам успех в делах, счастье в семейной жизни, возможности для добрых свершений и процветание! Желаю вам хорошего и сладкого года!

Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России, раввин