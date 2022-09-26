Кинотаврозамещение

На прошлой неделе горнолыжный курорт «Роза Хутор» принял первый фестиваль онлайн-платформ «Новый сезон». Некоторые простодушные прямо говорили о нем: «Вместо "Кинотавра"». Те, кто вежливее, вслух такого не произносили, но думали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Стоит вспомнить: еще 22 февраля пресс-служба «Кинотавра» — принадлежащего продюсеру Александру Роднянскому главного фестиваля российского кино — объявила, что он пройдет 13–20 сентября. Но пару дней спустя господин Роднянский начал высказываться совсем не о кино. Будучи человеком во многом независимым, он вскоре продолжил это делать уже из-за границы. Конечно, ни о каком «Кинотавре» больше не могло быть и речи. Зато появились слухи, что Минкульт очень заинтересован в том, чтобы хоть какой-то главный фестиваль российского кино все-таки был. Выборгский смотр «Окно в Европу» (в августе он прошел уже в 30-й раз) назначить таковым никто не захотел. То ли из-за названия, то ли из-за необходимости облагораживать весь Выборг (в подборке «Десять лучших отелей Выборга» ресурс Tripadvisor предлагает находящиеся в нескольких десятках километров от него финские отели).

Затем в июле стало известно про совершенно новый фестиваль «Новый сезон». Его обещали провести 18–23 сентября в пригороде Сочи с Полиной Зуевой в роли продюсера и директора (она же с 2005 года была продюсером «Кинотавра»). Не было, кажется, никого, кто поверил в искренность внезапного порыва онлайн-платформ объединиться при поддержке Минкульта, чтобы провести смотр своей сериальной и полнометражной продукции. В общем, я отправилась на «Новый сезон» со скепсисом в ручной клади. И добралась к середине фестиваля — в день, когда была объявлена «частичная мобилизация». Вечеринка онлайн-кинотеатра «Старт» в честь его пятилетия с концертом Леонида Агутина уже отгремела, небо над горнолыжным курортом стало непроницаемо и безнадежно серым. Была еще камерная, всего на 100 человек, вечеринка «Кинопоиска» в гастропабе «Чукотка». Также имел место завтрак благотворительной организации Action Светланы Бондарчук и Евгении Поповой — прежде на «Кинотавре» госпожа Бондарчук всегда проводила завтраки журнала Hello! В новых обстоятельствах, когда журнал возглавляет Ольга Родионова, а «Кинотавра» все-таки больше нет, привычка осталась. Так что гостям показывали лучшие короткометражки прошлых лет, проданные на предновогодних благотворительных аукционах Action.

Еще один пример привязанности к личному прошлому демонстрировал Игорь Мишин. Предыдущую пару лет он делал так, чтобы гости и участники «Кинотавра» выходили за пределы кафе «Дионис» (в «Розе Хутор» главной ресторанной точкой стал зарьковский Red Fox), устраивал рейв-вечеринку в «Мамай-Кале», на которой диджеил сам. В этот раз «Сияющая пустота 3.0» позвала гостей в развлекательный комплекс Skypark. В начале собственного сета господин Мишин включил фрагмент «Лебединого озера». Он и на церемонии закрытия, кажется, единственный из членов попечительского совета пытался высказаться: «Я хотел бы, чтобы "Новый сезон" хранил две ценности — здравый смысл и надежду». Строго говоря, он ровно то же говорил и на открытии. Но ведь и правда, за время фестиваля необходимость в здравом смысле и надежде лишь обострилась.

Уже после закрытия «Нового сезона», на вечеринке Okko с концертом группы «Звери» я спросила у главы попечительского совета фестиваля Эдуарда Илояна, как появился «Новый сезон», почему его делали так спешно и почему его делала именно Полина Зуева. «Вообще-то фестиваль должен был пройти в июне в Геленджике, но закрыли небо,— ответил господин Илоян.— А после мы решили, что будет логично провести его именно в начале премьерного сезона. А к Полине мы сразу обратились с вопросом, сможет ли она делать два фестиваля: наш в июне и "Кинотавр" в сентябре. Решили, что конфликта интересов тут нет». И его действительно не случилось.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”