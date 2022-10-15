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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 52 года президенту, председателю правления ОАО «МТС» Вячеславу Николаеву

Вячеслав Николаев

Вячеслав Николаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вячеслав Николаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет продюсер и телеведущая Яна Чурикова:

— Дорогой Слава! Рада поздравить тебя — уникального топ-менеджера и хорошего товарища — с днем рождения! Ты из тех, кого называют «визионерами», и не только видишь будущее, но и строишь его сам, собирая вокруг себя таких же, как ты, увлеченных профессионалов. Результат вся страна сегодня видит в своей обычной жизни. Это МТС. Превратить телеком-оператора, пусть и самого крупного, в полноценную экосистему еще несколько лет назад казалось несбыточной историей, но только не для тебя. Делать «сбыточными» несбыточные истории, Слав, это твоя суперспособность. Ты воплощаешь в жизнь то, что другие боятся даже вообразить, и я уже в какой-то момент даже перестала этому удивляться. А вот тебе я хочу пожелать не переставать удивляться никогда! Миллионы людей уже сегодня живут в удобном мире, который создал ты, продолжай вдохновляться и творить! Ну и конечно, будь здоров и счастлив!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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