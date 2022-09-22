1 процент составило снижение индекса цен производителей промышленных товаров в августе 2022 года к июльскому уровню, сообщил Росстат. Импульс промышленной дефляции, вероятно, исчерпан (см. график) — в основном в августе она была обеспечена конъюнктурным снижением цен (на 5,2%) в добыче, в том числе резким падением цен на каменный уголь (на 26,2%), также дешевели нефть (на 4,9%) и металлы (на 2,3%). В обработке же снижение цен практически завершилось (0,4%) — дешевела продукция химпрома (на 5,5%) и металлургии (на 2,3%), в автопроме же и нефтепереработке цены сопоставимо росли (на 2,5% и 2,2% соответственно). В энергетике цены в августе увеличились на 4,6%, в коммунальной отрасли — на 1%.