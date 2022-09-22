У Восточного полигона сдвигаются точки

Потребители услуг ОАО РЖД просят не допустить очередного сдвига ввода в постоянную эксплуатацию некоторых ключевых точек первой очереди Восточного полигона. Формально объекты уже построены, однако введены лишь во временную эксплуатацию либо не окончательно поставлены на баланс, что не позволяет организовать пропуск по ним нужного количества поездов. При этом в ОАО РЖД заверяют, что плановая провозная способность в 158 млн тонн по итогам года будет достигнута. Аналитики отмечают, что план в значительной мере реализуется не за счет нового строительства, а с помощью лучшей организации движения, и эти результаты не должны смешиваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Совет потребителей ОАО РЖД 6 сентября выдал экспертное заключение на предложения монополии по переносу плановых сроков достижения контрольных точек в рамках проекта по расширению Восточного полигона (“Ъ” видел оба документа). Дело в том, что ОАО РЖД предлагает сдвинуть сроки сдачи некоторых приоритетных объектов, на вводе которых настаивают потребители. По семи объектам первого этапа расширения, который должен завершиться в этом году, речь идет о сдвиге на 5–16 месяцев: в том числе разъезды Холодникан и Окурдан будут сданы 30 ноября вместо 30 июня, а строительство второго пути на перегоне Сакукан—Салликит сдвинуто с 30 июня на 30 октября 2023 года. Также среди сдвигаемых объектов — вторые пути на перегонах Балбухта—Сюльбан, Эльдиган—Тудур, строительство двухпутной вставки на перегоне Штурм—Горелый, второй этап реконструкции станции Уссурийск.

Девять объектов второго этапа сдвигаются на 2023 год, преимущественно на его конец. Совет потребителей настаивает на том, что перенос приоритетных объектов первого этапа следует ограничить первым кварталом 2023 года: более сильный сдвиг означает риск переноса ввода и последующих объектов второго этапа из-за возможного дефицита трудовых и технических ресурсов. В предыдущем заключении от 1 августа Совет потребителей настаивал на том, чтобы первоочередные объекты первого этапа были отражены в графике движения уже с 1 января 2023 года.

Замгендиректора ОАО РЖД Андрей Макаров на ВЭФ рассказывал, что по первой очереди БАМа и Транссиба на этот год осталось чуть больше 15 объектов. «Из тех 15 объектов, которые мы вместе с Советом потребителей отслеживаем, мы ввели в мае тяговую подстанцию Шмаковка, которая ограничивала на подходах к Смоляниново интервал движения, в июне открыли движение по вторым путям перегона Балбухта—Сюльбан, Эльдиган—Тудур,— говорил он.— Планируем после форума большое переключение и ввод во временную эксплуатацию станции Уссурийск, станции Селихин — то есть те основные узкие места, которые сдерживают продвижение угля до портов, то, что было запланировано на объем 144 млн тонн, который мы достигли до реализации всех мероприятий за счет технологических мер».

Объекты первого этапа, обеспечивающие целевой прирост провозной способности, построены, отмечают в ОАО РЖД. «На указанных перегонах запущено рабочее движение поездов,— поясняют в монополии.— Перенос сроков носит формальный характер». Корректировки по второму этапу связаны с сокращением инвестпрограммы ОАО РЖД в 2022 году, «при этом планируется выполнить все первоочередные мероприятия, непосредственно влияющие на провозные способности», добавляют в ОАО РЖД. При этом в монополии заверяют, что по итогам 2022 года провозная способность в 158 млн тонн будет достигнута.

Источник, знакомый с ходом работ, рассказывает, что по строительству второго пути на перегоне Балбухта—Сюльбан подрядчик закончил строительно-монтажные работы, для ввода объекта необходимо дождаться поставки недостающего оборудования. Работы по второму этапу станции Уссурийск увязаны с графиком работы дирекции по ремонту пути ОАО РЖД (ведет работы по укладке балласта и возведению верхнего строения пути), осложняет ход строительства необходимость производства работ в «окно». После завершения всех работ ДРП также будет произведен ввод второго пути на перегоне Эльдиган—Тудур. По строительству разъезда Холодникан производится устранение подрядчиком замечаний рабочей комиссии, завершаются работы по устройству верхнего строения пути силами ДРП, ранее была задержка с поставкой оборудования. Однако собеседник “Ъ” также заверяет, что практически по всем объектам первой очереди БАМа уже осуществлен ввод в эксплуатацию по временной схеме либо полный ввод. Окончательный ввод всех объектов первой очереди БАМа запланирован до конца года.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что в плане расширения Восточного полигона просматривается нечеткость поставленной задачи: от монополии требуют перевезти определенное количество тонн, но не важно как. ОАО РЖД, говорит он, использует многочисленные технологические решения, такие как виртуальная сцепка, обезличивание парка полувагонов на погрузке и выгрузке угля, интеграция своих IT-систем с системами портов и так далее. Однако технологические мероприятия не должны смешиваться с результатами строительства, отмечает он, поскольку, если бы все было построено, мы имели бы дополнительные миллионы тонн к обозначенным параметрам. Деньги выделяются на стройку и должны идти на физическую расшивку узких мест, а не виртуальную, полагает эксперт, и результаты деятельности ОАО РЖД как инфраструктурной компании не должны смешиваться с деятельностью его как компании-перевозчика.

Наталья Скорлыгина