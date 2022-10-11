Сегодня исполняется 55 лет генеральному директору АО «Телекомпания НТВ» Алексею Земскому

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Фото: из личного архива Алексея Земского Алексей Земский

Фото: из личного архива Алексея Земского

Его поздравляет генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Добродеев:

— Дорогой Алексей, от всего сердца поздравляю тебя с днем рождения! Мы работаем плечом к плечу больше 15 лет. Являясь конкурентами на профессиональной арене, по-человечески остаемся друзьями и единомышленниками. Ты всегда любил создавать новые технологичные решения для телевизионного рынка и сделал НТВ одним из самых инновационных каналов в нашей стране. Вместе с этим на первом месте для тебя всегда были люди — зрители и коллеги. Ты знаешь и уважаешь свою аудиторию, а она любит свой канал и доверяет ему. Желаю тебе большого телевизионного успеха, продолжай запускать грандиозные шоу, развивать новостное вещание, совершать технологические прорывы и зажигать новые звезды на НТВ! А дома пусть всегда ждет и поддерживает твоя большая дружная семья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»