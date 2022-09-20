Банкиру вместо семи лет вышло оправдание

Как стало известно “Ъ”, Останкинский райсуд Москвы полностью оправдал бывшего начальника управления департамента по работе с VIР-клиентами Пробизнесбанка Дмитрия Захарова. Он обвинялся СКР в незаконном выводе из своего банка €4 млн на счета якобы аффилированной с ним компании. Сделка, по версии следствия, была совершена в 2015 году незадолго до банкротства Пробизнесбанка, являвшегося на тот момент одним из крупнейших российских кредитных учреждений. После года разбирательства суд пришел к выводу, что в действиях обвиняемого не было преступного умысла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Останкинский райсуд рассматривал дело о предполагаемом хищении €4 млн из Пробизнесбанка с октября прошлого года. Как настаивало обвинение, активным участником вывода средств являлся бывший начальник управления департамента по работе с VIР-клиентами Дмитрий Захаров. В прениях прокурор попросил признать топ-менеджера виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорить его к семи годам колонии общего режима. Однако райсуд решил иначе и, не поверив аргументации обвинения, полностью оправдал господина Захарова в связи с его непричастностью к инкриминируемому ему преступлению. За финансистом также признано право на реабилитацию: перед ним должен извиниться прокурор, а государство компенсировать его потери.

Адвокат Александр Шутков, представляющий интересы банкира, назвал приговор «законным и обоснованным», отметив “Ъ”, что свои дальнейшие действия защита господина Захарова будет предпринимать лишь после получения на руки копии судебного решения.

Расследованием обстоятельств вывода €4 млн из Пробизнесбанка занималось главное следственное управление СКР, а обвинительное заключение утверждал первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин. Как следовало из материалов дела, незадолго до краха в 2015 году одного из крупнейших на тот момент российских банков Дмитрий Захаров вступил в преступный сговор с президентом Пробизнесбанка Сергеем Леонтьевым. Целью преступной группы, в которую также вошли, как считало следствие, председатель правления банка Александр Железняк и его вице-президент Ярослав Алексеев, было хищение имущества в особо крупном размере.

Действуя по заранее разработанному плану, господин Захаров в феврале—марте 2015 года, говорится в материалах дела, предоставил в банк заявку на выдачу заведомо невозвратного кредита, якобы предназначенного для приобретения земли и строительства жилого комплекса в немецком Потсдаме. Также в банк в обоснование заявки были поданы и документы от имени подконтрольной господам Захарову и Железняку компании из ФРГ, которая выступала получателем денег.

Заявка вскоре была удовлетворена, и с фирмой подписан кредитный договор, после чего на расчетный счет получателя и были перечислены €4 млн, которые спустя несколько часов ушли, как настаивало следствие, на счет фирмы, аффилированной уже с господином Захаровым. Полученные деньги участники группы затем использовали «по своему усмотрению».

Это расследование являлось частью большого дела в отношении руководства Пробизнесбанка. Ранее за хищения у вкладчиков банка более 3,4 млрд руб. были осуждены к различным срокам лишения свободы тринадцать его сотрудников. При этом основные фигуранты дела, организаторы системы вывода средств — президент банка Сергей Леонтьев, предправления Александр Железняк, а также бывший вице-президент Ярослав Алексеев,— скрывшиеся от следствия, были объявлены в международный розыск. Причем Польша уже отказала в экстрадиции господина Алексеева на основании его принадлежности к запрещенной в России как экстремистской организации «Свидетели Иеговы».

По данным “Ъ”, гособвинение в ближайшее время намерено обжаловать решение Останкинского райсуда.

Владислав Трифонов