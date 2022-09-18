Теледоктор стал бизнесменом

Ведущий программы «Доктор Мясников» на телеканале «Россия-1» и главврач московской городской больницы №71 Александр Мясников стал владельцем клиники «Интермедцентр» в Москве. Это единственный медцентр, которым теледоктор владеет напрямую. Другая клиника в столице, где используется имя врача, принадлежит его супруге. У телеведущего ранее была попытка развивать многопрофильные клиники по франшизе, но проект так и не заработал. Партнерские программы в сегменте медцентров не слишком востребованы, так как, по мнению экспертов, требуют больших инвестиций и опыта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доктор Александр Мясников

Фото: Ольга Лавренкова, Коммерсантъ Доктор Александр Мясников

Фото: Ольга Лавренкова, Коммерсантъ

Телеведущий Александр Мясников в июне стал владельцем 100% клиники «МГМЦ Интермедцентр» в Москве, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Клиника и раньше использовала имя популярного телеведущего как своего основателя, но он никогда не был ее собственником. Последним владельцем «МГМЦ Интермедцентр» значится Екатерина Соколова — супруга Дмитрия Клюева, считавшегося в 2003–2005 годах бенефициаром уже ликвидированного Универсального банка сбережений. В 2014 году Минфин США включил господина Клюева в санкционный список по делу Магнитского. Кроме того, Екатерина Соколова выступает владельцем «Инвест сервиса», основанного Дмитрием Клюевым.

Главный врач «Интермедцентра» Бранислав Богунович уточнил, что сделка была безденежной и господин Мясников стал собственником «по дружбе». Сам телеведущий “Ъ” не ответил.

У господина Мясникова есть опыт в коммерческой медицине. В 2002 году он стал сооснователем (25%) «Американской клиники МДМ», в которой, как рассказывал телеведущий в интервью Vademecum, «лечились все олигархи, которые есть, за редким исключением» и иностранцы.

Клиника просуществовала шесть лет. В 2007 году появился «Интермедцентр», использовавший имя господина Мясникова как основателя. На сайте «Интермедцентра» подчеркивается связь между клиниками: там написано, что «Американская клиника МДМ» была переименована в «Интермедцентр». Бранислав Богунович связь проектов отрицает, но уточняет, что Александр Мясников принимал «непосредственное участие в работе обеих клиник».

В Москве работает также «Клиника доктора Мясникова». Но самого телеведущего среди ее учредителей нет: 65% управляющей компании принадлежит его жене Наталии Мясниковой. Выручка клиники в 2021 году составила 11,4 млн руб. (у «Интермедцентра» — 126,7 млн руб.). Еще один медицинский проект господина Мясникова так и не получил своего развития. В 2019 году телеведущий анонсировал запуск сети поликлиник массового сегмента, которые предполагалось развивать по франшизе. Для этого было создано ООО «Диагностика доктора Мясникова» (доля Александра Мясникова составила 25%). Но лицензию на медицинскую деятельность компания так и не получила, а затем была ликвидирована по решению учредителей.

Развитие через франшизы не слишком популярно у сетей клиник. Крупная «Медси» в 2019 году запустила такую программу, предусматривающую для партнеров инвестиции от 50 млн руб. вместе с паушальным взносом. В течение пяти лет «Медси» планировала открыть 20 клиник, но за три года нашла только трех партнеров. «Открытая клиника» в 2020 году свернула франчайзинговую программу, открыв только три центра. В сети «Альфа-Центр здоровья» сообщили, что не планируют открытие центров по франшизе.

Запуск многопрофильных клиник по франшизе требует больших инвестиций, а найти инвестора, готового вложить необходимый объем, и раньше было нелегко, а сейчас особенно сложно, говорит эксперт Franchiza.ru Анна Рождественская. По ее словам, обычно за такой франшизой обращаются те, у кого есть опыт в медицинском бизнесе, что еще больше сужает круг интересантов. По словам эксперта, более востребованы франшизы специализированных клиник — например, сети стоматологий: они требуют меньших инвестиций.

Полина Гриценко