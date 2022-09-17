От Хичкока до Аляски

В Сан-Себастьяне открылся 70-й, юбилейный кинофестиваль. С его историей и программой нынешнего года знакомит Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent West, Reuters Фото: Vincent West, Reuters

В свое время почетными гостями фестиваля в Сан-Себастьяне становились Дебора Керр и Одри Хепберн, Федерико Феллини и Орсон Уэллс, Элизабет Тейлор и Луис Бунюэль. В 1958 году здесь принимали Альфреда Хичкока с «Головокружением». Фильм получил вторую по значению награду — «Серебряную раковину», но и это был самый большой фестивальный успех «Головокружения». В 1958-м фильм был выдвинут лишь на две второстепенные оскаровские номинации, зато в 2012 году признан критиками лучшим за всю историю мирового кино. В биографии Хичкока два приза, полученные в Сан-Себастьяне, почти исчерпывают его фестивальную призовую коллекцию.

Здесь, иногда на закате своей карьеры, появлялись живые легенды. Божественная Бетт Дэвис с сигаретой в мундштуке вышла на сцену, чтобы вручить приз Андрею Кончаловскому за фильм «Гомер и Эдди», а несколько дней спустя умерла в Париже от рака легких. Был в истории фестиваля и мрачный период, когда он потерял категорию «А» и реальное влияние. Но в постфранкистской Испании снова ожил — в значительной степени благодаря баскскому национализму. Ведь для политических демаршей международный кинофестиваль со звездами — идеальное место. Как-то на открытии я вручал приз ФИПРЕССИ за лучший фильм года Педро Альмодовару. За сценой ждали своего выхода Антонио Бандерас со своей тогдашней женой Мелани Гриффит и ее мамой Типпи Хедрен — легендарной героиней «Птиц» Хичкока. В это время в зале возник шум, кто-то закричал о бомбе. Гриффит занервничала, Бандерас принялся ее успокаивать: мол, на его пассионарной родине просто принято так шалить. Невозмутимее всех вела себя мать Гриффит и теща Бандераса — прошедшая школу ужасов Хичкока «ледяная блондинка» Типпи Хедрен.

Гостями и лауреатами фестиваля в разные годы были Фрэнсис Коппола, Джордж Лукас, Клод Шаброль, Роман Полански, Катрин Денёв, Изабель Юппер. Каждый год здесь вручается почетная премия «Доностия» за выдающийся вклад в киноискусство. В этом году лауреатами этой награды станут Жюльетт Бинош и Дэвид Кроненберг. Принять участие в юбилейном фестивале выразили желание Ханна Шигулла, Пенелопа Крус, Лиам Нисон и другие звезды.

В конкурсной программе привлекают внимание фильмы корейца Хон Сан Су «Поднимайтесь наверх», аргентинца Мануэля Абрамовича «Порномеланхолия», француза Кристофа Оноре «Зимний мальчик», австрийца Ульриха Зайдля «Спарта». С последней картиной связан скандал: немецкий журнал «Шпигель» обвинил ее режиссера в неправомерном поведении и эксплуатации детей. Герой «Спарты» — австрийский преподаватель дзюдо в Румынии — педофил, не совершающий правонарушений. Всего за несколько часов до показа фестиваль в Торонто отменил мировую премьеру фильма. Однако в Сан-Себастьяне не пошли на поводу общественной кампании и заявили, что не намерены блокировать показ картины, поскольку режиссеру не предъявлены юридические обвинения. Тем самым фестиваль подтвердил верность линии, которую продемонстрировал год назад, наградив премией «Доностия» Джонни Деппа: решение, вызвавшее шквал нападок в голливудской прессе.

В других программах фестиваля покажут фильмы британца Питера Стрикленда «Пустой нарцисс», корейца Ли Чан Дона «Сердцебиение», француза Франсуа Озона «Петер фон Кант», американки Оливии Уайлд «Не волнуйся, дорогая», бельгийцев Жан-Пьера и Люка Дарденнов «Тори и Локита», шведа Рубена Эстлунда «Треугольник печали».

Особенное внимание привлекает программа «Новые режиссеры». В ней покажут фильм «Гранд Марин» («Лили и море») дебютирующей в полнометражной режиссуре российско-французской актрисы Динары Друкаровой. Картина снята по мотивам романа Катрин Пулэн. Главная героиня в исполнении самой Друкаровой, чтобы не сойти с ума в серости и обыденности маленького городка, сбегает на Аляску — к океану, почти на край света, рыбачить. Там она сталкивается не только с суровым бытом и жестокой природой, но и с моральными дилеммами. Фильм сделан в копродукции Франции, России, Бельгии и Исландии.