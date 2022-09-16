Из свежей почты

Саша Иванов, 11 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 178 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 23 тыс. руб.

На 30-й неделе беременности у меня подскочило давление, врачи провели экстренное кесарево сечение. Мы с сыном были в тяжелом состоянии, нас еле спасли. Выписали Сашу с кучей диагнозов, он не видел и не слышал, не мог глотать и двигаться. Постепенно начал есть через соску, в пять месяцев — видеть, в семь — слышать. В полгода врачи поставили диагноз ДЦП. Мы стали лечиться еще активнее. Лучших результатов достигли в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве, реабилитацию оплатил Русфонд. Мышечный тонус снизился, Саша стал более подвижным и разговорчивым. Он ходит у опоры и в ходунках, передвигается на коляске, говорит фразами. Нам нужно продолжить лечение в ИМТ, поддержите нас! Наталия Иванова, Белгородская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Наша цель — коррекция тонуса мышц, увеличение двигательной активности, развитие координации движений, моторики и речи».

Даша Волынская, 11 лет, деформация челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 134 360 руб.

Внимание! Цена лечения 405 360 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пенза» соберут 21 тыс. руб.

Даша родилась с расщелиной губы, нёба и альвеолярного отростка слева. Мы получили направление в московскую больницу, но зашить губу удалось лишь при третьей госпитализации: сначала у дочки нашли проблемы с почками, потом она простудилась. И вот позади уже три операции — пластика верхней губы, нёба, альвеолярного отростка. Когда Даше было пять лет, мы начали ортодонтию, но эффекта не добились. Верхняя челюсть недоразвита, зубы растут криво. Нам готовы помочь в московской клинике, но лечение стоит неподъемных для меня денег. Людмила Волынская, Пензенская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Необходимо ортодонтическое лечение с использованием несъемных дуговых аппаратов для нормализации прикуса, функций языка, расширения верхнего зубного ряда».

Клим Торхов, 7 лет, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 190 940 руб.

Внимание! Цена лечения 213 940 руб. Телезрители ГТРК «Удмуртия» соберут 23 тыс. руб.

Клим родился с косолапостью: его стопы были подвернуты, пятки подняты. Четыре месяца сыну накладывали гипс, затем сделали операцию на стопах и продолжили гипсования. Ножки выпрямились, до трех лет Клим носил брейсы. А к пяти годам случился рецидив. В 2019 году ортопед Лобашов провел сыну ахиллотомию, перемещение мышцы и высвобождение сухожилий на стопах. Их удалось вернуть в правильное положение, мы так радовались! А в этом году пятки Клима снова повело, он перестал на них опираться. Нужно повторное лечение, но оплатить его мы не в силах. Ирина Торхова, Удмуртия

Травматолог-ортопед Казанского института травматологии и ортопедии Владислав Лобашов: «Планируется курс этапных гипсований и задний релиз (высвобождение мышц, связок и сухожилий) стоп».

Матвей Кашевар, 1 год, острый миелобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга (ТКМ), требуется подбор и активация родственного донора. 155 058 руб.

Внимание! Цена подбора и активации 381 058 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 26 тыс. руб.

Рак у Матвея выявили этим летом. В московской клинике сыну начали проводить химиотерапию, он хорошо ее перенес, сейчас показатели крови восстанавливаются. Но одной химии мало, нужна ТКМ от родственного донора — без нее лейкоз не вылечить. Чтобы узнать, кто из родных лучше подойдет для пересадки, необходимо провести генетическое типирование нас с мужем и старшего брата Матвея. Но государство такие расходы не оплачивает. Елена Кашевар, Владимирская область

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Матвею нужна ТКМ от родственного донора. Его подбором и активацией занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

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