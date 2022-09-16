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Коммерсантъ FM
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926,9 миллиарда рублей составил объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса в июле 2022 года, сообщил Банк России. Это на 11,6% больше показателя июля 2021 года, но на 1,9% меньше объема кредитов за июнь 2022 года. В июле впервые увеличились объемы выданных валютных кредитов — до 90,9 млрд руб. после июньского провала до эквивалента 182 млн руб. за месяц. Данные ЦБ подтверждают зафиксированный опросами рост инвестактивности МСП и закупок доступного импортного оборудования по выгодному валютному курсу. Валютная задолженность МСП при этом сокращается: бизнес активно погашает старые займы, наращивая новые.

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