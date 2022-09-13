MAN и Scania уезжают из России

Ключевые европейские производители грузовиков Scania и MAN выйдут из торговых компаний в России к началу 2023 года. Такую сделку рассмотрит Traton SE, куда входят обе компании, и головная Volkswagen Group. Также на продажу выставлена лизинговая структура Scania в России. Traton оценила потери от ухода из РФ на уровне до €550 млн — это меньше суммы денежных средств компании в стране и дебиторской задолженности. Аналитики полагают, что разница связана в основном с дисконтированием обязательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Traton, принадлежащая Volkswagen Group, собирается передать свои торговые компании (MAN и Scania) в России местным торговым партнерам, следует из заявления Traton. Аналогичная судьба может постигнуть лизинговое подразделение Scania в России («Скания Лизинг»). Сделки еще не одобрены компанией, головной VW AG и российскими регуляторами, но Traton ожидает их завершения к первому кварталу 2023 года.

Traton оценила убыток от выхода из РФ в сумму до €550 млн в зависимости от изменения курса рубля.

В первом полугодии компания уже отчитывалась о списании активов и дополнительных расходах, связанных с прямым влиянием военных действий на Украине, в размере €113 млн, из которых €65 млн составляло списание дебиторской задолженности из-за роста кредитных рисков по финансовым услугам. Балансовая стоимость дебиторской задолженности по финуслугам оценивалась в €670 млн (на конец 2021 года — €606 млн), денежные средства и их эквиваленты, к которым затруднен доступ, в €327 млн.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что разница между этими оценками и заявленными потерями может объясняться дисконтированием денежных средств по договорам лизинга, которые компания получает не сразу.

В отдельном заявлении Scania также говорится, что на 1 сентября чистые активы компании, связанные с Россией, оценивались в 11 млрд шведских крон (€1 млрд). В 2021 году около 6% глобальных продаж Scania приходилось на Россию. Scania Group 13 сентября зарезервировала 5 млрд шведских крон как потенциальные потери от ухода из РФ. MAN не комментировала сообщение Traton, однако в первом полугодии компания списала €32 млн в связи с военными действиями на Украине.

MAN и Scania приостановили поставки в РФ в начале марта. Грузовые автомобили с конца февраля неоднократно фигурировали в разных санкционных пакетах ЕС, также ограничены санкциями и поставки комплектующих.

При этом, говорят собеседники “Ъ”, формально не вся техника попала под запрет и как минимум некоторые самосвалы могут быть поставлены.

Решение зависит от национального регулятора, и в Швеции, где базируется Scania, подход жестче, чем в Германии (MAN). На фоне неопределенности с возможностью поставок мало кто заинтересован в получении прав официального дистрибутора, говорят источники “Ъ”. Потенциально интересным они называют сегмент сервиса этой техники.

Scania и MAN импортировали и продавали грузовые автомобили и автобусы в РФ через «Скания Русь» и «Ман Трак энд Бас Рус», офис торговые компании арендовали. Чистая прибыль «Скания Русь» в 2021 году составила 4,6 млрд руб., чистые активы — 8,2 млрд руб., «Ман Трак энд Бас Рус» — 544,2 млн и 6,7 млрд руб. соответственно. Грузовики марок также выпускались на заводе в Санкт-Петербурге через паритетное СП Scania и MAN «Трак Продакшн Рус»: расположенное там оборудование принадлежит Traton. Кроме того, компании имеют собственные сервисные центры в РФ.

У «Скания Лизинг», согласно «СПАРК-Интерфакс», 623 действующих договора лизинга транспортных средств (последние датированы 22 февраля 2022 года), чистая прибыль в 2021 году составила 2,6 млрд руб. Компания не входила в число лидеров среди иностранных кэптивных лизинговых компаний, однако, как говорят собеседники “Ъ”, она может представлять интерес из-за возможности стать правопреемником по договорам и получить лояльную клиентскую базу. Один из источников “Ъ” отмечает, что, как правило, не менее 35% клиентов лизингодателей в автомобильном бизнесе — возвратные.

Ольга Никитина