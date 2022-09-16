Ярославль ждет Максима Федорова в октябре

9 сентября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Кострома» мы рассказали историю трехлетнего Максима Федорова из Костромской области. После падения из окна второго этажа и неправильного лечения у мальчика укорочение правой ноги, изменения в голеностопном и коленном суставах. Максиму больно ходить, он хромает. Требуется этапное хирургическое лечение — и Максим сможет нормально ходить и вести активную жизнь. Рады сообщить: вся необходимая сумма (975 116 руб.) собрана. Родители Максима благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

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Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Максим Федоров

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 9 сентября 19 798 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей канала «Россия 1», ГТРК «Кострома», «Южный Урал», «Владимир», «Липецк», «Тверь», а также 152 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 30 детям на 38 092 140 руб.