Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославль ждет Максима Федорова в октябре

9 сентября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Кострома» мы рассказали историю трехлетнего Максима Федорова из Костромской области. После падения из окна второго этажа и неправильного лечения у мальчика укорочение правой ноги, изменения в голеностопном и коленном суставах. Максиму больно ходить, он хромает. Требуется этапное хирургическое лечение — и Максим сможет нормально ходить и вести активную жизнь. Рады сообщить: вся необходимая сумма (975 116 руб.) собрана. Родители Максима благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Максим Федоров

Максим Федоров

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Максим Федоров

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 9 сентября 19 798 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей канала «Россия 1», ГТРК «Кострома», «Южный Урал», «Владимир», «Липецк», «Тверь», а также 152 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 30 детям на 38 092 140 руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...