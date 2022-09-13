Арсен Захарян приподнялся в стоимости

Портал Transfermarkt обновил оценку стоимости игроков, выступающих в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ). В списке наиболее дорогих футболистов лиги по-прежнему доминируют представители «Зенита». Они занимают первые пять мест. Самым дорогим футболистом РПЛ, по оценке Transfermarkt, остается форвард петербуржцев Малком (€22 млн). На €2 млн меньше стоит полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос, в €19 млн оценен еще один полузащитник петербуржцев — Вендел. В топ-5 также попали другие зенитовцы — хавбек Клаудинью (€18 млн) и защитник Дуглас Сантос (€16 млн).

Наиболее дорогой из российских футболистов, голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, оценен также в €16 млн. Следом за ним идет форвард «Динамо» Арсен Захарян — €15 млн. Захарян стал одним из наиболее подорожавших игроков РПЛ за последний год. Он прибавил в цене €3 млн. Напомним, что летом обсуждалась возможность перехода Захаряна в «Челси» как раз за €15 млн, но сделка так и не состоялась. На €3 млн, как и Захарян, подорожали также полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (он оценен в €9 млн и занимает 12-е место) и нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор (получил оценку в €6 млн и поднялся на 30-е место).

Общая стоимость игроков клубов РПЛ, по оценке Transfermarkt, составляет €733,8 млн. Для сравнения: составы всех команд самой дешевой из лиг, входящих в европейскую «большую пятерку», французской, оцениваются в €3,36 млрд. А верхнюю строчку в рейтинге, разумеется, занимает Английская премьер-лига — €9,25 млрд.

Александр Петров