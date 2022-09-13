Жанр-птица

В прокат вышел вестерн Майкла Полиша «Смерть в прерии» (Terror on the Prairie). Не пытаясь сказать новое слово в заслуженном жанре, авторы представляют его достаточно традиционный, почти очищенный от влияния позднейших деконструкций образец, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мишенью для Хэтти (Джина Карано) становится в том числе и традиционное превосходство мужчин в вестерновом жанре

Фото: Voltage Pictures Мишенью для Хэтти (Джина Карано) становится в том числе и традиционное превосходство мужчин в вестерновом жанре

Фото: Voltage Pictures

Киновестерн появился на свет практически одновременно с кино как таковым. Точкой отсчета для него считается «Большое ограбление поезда» (1903) Эдвина С. Портера, хотя ковбойские фильмы снимали даже раньше. Вплоть до начала 1960-х жанр безраздельно царил на американских экранах, привлекая лучших режиссеров и величайших звезд. Это неудивительно: оторвавшись от мифологии Старого Света, молодая страна нуждалась в своей собственной, помогающей осмыслить и воплотить в художественных образах недолгую, но бурную историю США. Так место богов и героев заняли шерифы, ковбои и охотники за головами, а злые силы персонифицировали бандиты и кровожадные индейцы. Для женщин в этой схеме была отведена роль либо чистых и невинных возлюбленных и дочерей, либо бедовых олицетворений порока, но и те, и другие оставались приложением к мужчинам.

В 1960-х, когда границы добра и зла в общественном сознании стали размываться, а историческое прошлое перестало казаться черно-белым, на свет появился ревизионистский вестерн, пересматривающий старые топосы и клише. Здесь уже шериф мог обернуться злодеем, одинокий циничный outlaw — занять светлую сторону, и оказалось, что у индейцев тоже есть своя правда. Но жанр постепенно утрачивал актуальность, и после недолгого ренессанса в начале 1990-х, увенчанного «Оскарами» для «Танцующего с волками» (1990) и «Непрощенного» (1992), перешел в состояние «скорее мертв, чем жив». Нет, снимать вестерны не переставали никогда, но зрители даже в Америке, не говоря об остальном мире, нашли себе новых богов и героев — в основном с приставкой «супер».

Однако в последние лет 15 вестерн, так до конца и не умерев, возродился снова. Причем не только в виде сюжетных схем и тропов, переложенных на современные реалии, но и в виде упражнений в классических декорациях фронтира. Вестерны снимают такие режиссеры, как Квентин Тарантино и братья Коэн, они снова входят в программы кинофестивалей и получают номинации на «Оскар», как «Власть пса» Джейн Кэмпион (2021). Устоявшиеся и хорошо понятные зрителям формальные границы дают возможность внутри них развлекаться как угодно, превращая вестерн в триллер, комедию, драму, политическое заявление, а то и философское размышление на тему, скажем, традиционной маскулинности или американского коллективного подсознательного.

Новый расцвет жанра означает и то, что наряду с отборными жемчужинами на экраны выходит множество проходных картин, которые не ставят себе амбициозных целей, кроме как занять зрителей на полтора-два часа. Ведь и из золотого века вестерна до наших дней дожили шедевры Джона Форда и Ховарда Хоукса, но сколько было и бесчисленных «бэшек», которые сейчас вспомнят только киноведы. «Смерть в прерии» непримечательного режиссера Майкла Полиша, который успел попробовать себя и в ромкоме («Только спокойствие», 2009), и в фильме-катастрофе («Сила стихии», 2020), относится именно к такому разряду. Это нестыдный образец жанра со всеми положенными приметами, с бывшими бойцами ММА Джиной Карано и Дональдом Серроне в главных ролях (их, скажем так, небогатая эмоциональная шкала вполне к месту в спартанских условиях фронтира) и колоритным злодеем, которого играет заслуженный артист второго плана Ник Сирси, но в золотой вестерновый фонд лента точно не войдет.

Отдавая должное современным трендам, Полиш отводит заметную роль женщине. Хэтти Макаллистер (Карано) живет со своим мужем Джебом (Серроне) где-то посреди голой прерии. Сюда они приехали из Миссури за лучшей жизнью, но пока она больше похожа на выживание наперекор суровой природе и бедности. В конце концов Джеб отправляется в ближайший город на поиски работы, а Хэтти остается на ферме одна с девятилетним сыном (Риз Бекер) и дочкой в колыбельке. Именно в этот момент мимо проезжает — как выяснится позже, не случайно — отряд четырех головорезов во главе с неким Капитаном (Сирси).

В классическом вестерне Джеб быстро бы вернулся домой, чтобы защищать жену и детей. В ревизионистском — по возвращении нашел бы их трупы и сожженную ферму и отправился мстить. В неовестерне женщина сама берет в руки ружье и оказывается вполне способна постоять за себя и свое потомство. Вспоминая предыдущую фильмографию Карано и то, как в «Нокауте» (2012) она сворачивала мужикам шеи своими железными бедрами, ждешь, что она расправится с негодяями быстрее, чем за 70 минут, но Полиш даже позволяет ей немного побыть «дамой в беде». Однако исход противостояния все равно понятен заранее, и это дает ту успокоительную уверенность в победе добра над злом, ради которых вестерны во многом и смотрят.